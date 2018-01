La comisión de ayuda a domicilio abre un frente entre IU y Ganemos

El edil de Servicios Sociales, Juan Hidalgo (IU), lamentó ayer "profundamente" las declaraciones "de los compañeros de Ganemos que establecen un debate público fuera de la comisión de ayuda a domicilio y creo que para eso está la comisión. No suma ni ayuda crear debates que aún no se han producido en la comisión". Hidalgo se refería a las declaraciones que el pasado lunes realizó la coportavoz de Ganemos, Victoria López, que entre otras cosas aseguró que los informes que se han conocido sobre la posibilidad de municipalizar la ayuda a domicilio en los que se considera "inviable" esta propuesta responden a "órdenes políticas" y, además, "órdenes políticas que no son las correctas", porque, en su opinión, la directriz podía haber sido a favor de la prestación directa del servicio. López, además, responsabilizó al PSOE e IU de "guardar silencio" en un asunto que para ella sólo requiere voluntad política.

Hidalgo también aprovechó para criticar al portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, quien tildó de "camelo, desastre y engaño" una comisión que, según destacó el edil de IU, se reunirá el próximo 8 de febrero y "con los informes que ya tiene sobre la mesa, trabajara para definir "qué modelo de ayuda a domicilio se quiere". "Es lógico que el PP no quiera comisiones, que no quiera herramientas que posibiliten el debate con distintos agentes, ya que las únicas comisiones que entienden son aquellas que apuntan en un cuaderno a boli y las mordidas. El PP no está acostumbrado a trabajar en conjunto, sólo sabe ordenar y mandar", apuntó el responsable municipal de Servicios Sociales.

También arremetió contra CTA, sindicato "que afirmó que los informes sobre las empleadas de ayuda a domicilio realizados por el departamento de Recursos Humanos estaban basados en falsedades". "Los técnicos son trabajadores y, cuanto menos, sorprende que un sindicato que defiende a los trabajadores ataque a otros trabajadores y dude de su profesionalidad, su gestión y su realidad", añadió.

Hidalgo insistió en que la comisión determinará el camino a seguir para un servicio que cuenta con casi 2.300 usuarios en la ciudad atendido por unos 950 trabajadores y cuyo coste anual es de 14 millones de euros.