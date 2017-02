El comienzo de la eterna cuenta atrás

P UES sí, aquí estamos de nuevo: poniendo a punto el crono para la cíclica cuenta atrás. Contrarreloj que esta vez protagonizará la actual alcaldesa, Isabel Ambrosio, pero que ya vimos en los dos últimos mandatos y que amargó las horas de sus dos predecesores: Andrés Ocaña y José Antonio Nieto. Como siempre, en el centro de tan disparatada carrera, estará el edificio que mejor simboliza el mito del eterno retorno cordobés: el hoy llamado Centro de Convenciones del Parque Joyero y que tantos nombres ha ido teniendo a lo largo de los cuatro últimos lustros, que aunque ahora se digan pronto han pasado lentos como la agujas de un reloj en la sala de espera de un quirófano.

Palacio del Sur se denominó en su origen, cuando Córdoba todavía era en cierto modo una ciudad marcada por la inocencia postTransición. Rosa Aguilar y José Mellado, con todo el boato del mundo -de aquellos polvos estos lodos- lo diseñaron cuando comenzaba la centuria, pero luego, como cualquiera sabe, el proyecto embarrancó. Mal diseñado desde el principio, con esa megalomanía en la que se metieron muchos alcaldes españoles bajo el efecto Guggenheim, entró en barrena cuando la crisis se hizo presente, pero aún así el gobierno municipal de la época persistió en su error hasta gastarse una millonada en maquetas y nadería para quedar así retratada su ineficacia en la historia de la ciudad. Andrés Ocaña, con su por entonces lugarteniente Francisco Tejada, fue el encargado de recoger el testigo cuando la señora Aguilar pegó la espantada hacia el PSOE, y en vez de hacer lo sensato, que no era otra cosa que dar marcha atrás, persistió en el loco intento de poner la primera piedra antes de las elecciones municipales de 2011. Carrera imposible, que acabó en nada y de la que Ocaña salió trasquilado: con un soberano fracaso electoral que lo llevó a ese retiro político en el que, desde entonces, y esperamos que plácidamente, vive.

Su sucesor en la Alcaldía, José Antonio Nieto, cambió el paso al poco de llegar. Mandó el Palacio del Sur a la papelera que sugería la razón y optó por lo que ahora conocemos como el Centro de Convenciones, un proyecto de coste mucho más ajustado y que consistía en reformar para su nuevo uso el antiguo Pabellón de Cajasur del Parque Joyero. Por ser cosa sencilla, se suponía que aquello iría viento en popa, pero pronto se vio que nada de nada. Nieto pudo como mucho, y no con pocas carreras preelectorales, poner la primera piedra y dejar su financiación más o menos resuelta. Creía el actual Secretario de Estado de Seguridad que en el siguiente mandato él mismo podría hacer realidad este viejo objetivo, pero lo también se pegó un sonoro castañazo electoral, no tan potente como el de Andrés Ocaña pero nada desdeñable.

Emergió entonces Ambrosio como regidora y, con el proyecto heredado en condiciones razonablemente buenas, se dio por hecho que a mitad de mandato lo tendría finiquitado. Pero he aquí la cosa, el misterio de la vida cordobita, que a día de hoy, cuando esa mitad de mandato está próximo a cumplirse, nos encontramos con las obras paradas al 50% y con un lío morrocotudo con la empresa constructora, un conflicto que tiene toda la pinta de que acabará en los tribunales. O sea, que de nuevo vuelve a ponerse a cero, y esto era impensable al comienzo del mandato, el reloj electoral y la pregunta hoy es si el equipo de gobierno municipal, al que parece que lo ha mirado un tuerto especialmente cabreado porque va de trompazo en trompazo, será capaz de llegar a los comicios de 2019 con el Centro de Convenciones inaugurado.

Lejos quedan así los tiempos en los que el edil socialista David Luque, que con este tema dio muestras de importante pachorra y soberano descuido, negaba la evidencia y le ladraba con malos modos a los periodistas que trataban de contar la palmaria realidad. Lo de hoy es por ello distinto: un paisaje en el que se ve a la señora Ambrosio tratando de conseguir una dificilísima reelección y apurando los tiempos para hacerse la fotito delante del Centro de Convenciones con varios años de retraso. Si lo consigue, tendrá alguna opción de no ser flor de un día. Si no lo logra, tiene pinta de que saldrá más penalizada de lo que ya lo está. La carrera para ella ha comenzado en cualquier caso. Si necesita consejo que no dude y le pregunte a Ocaña y a Nieto, dos viejos corredores que conocen bien los efectos del eterno laberinto de la Córdoba detenida.