El comercio confía en mantener el buen ritmo de ventas para la Navidad

Los comerciantes cordobeses esperan ansiosos la campaña de ventas de la Navidad, sin duda la más importante para el comercio de cercanía junto con las épocas de rebajas. Según los empresarios consultados por el Día, las estimaciones apuntan a que las ventas serán similares a las del año pasado, sin grandes cambios, un dato que, según manifiestan los comerciantes, siempre es positivo si se tiene en cuenta las consecuencias de los años crisis, que aún se arrastran. Esta campaña navideña está marcada además por una pequeña polémica que se ha centrado en el alumbrado. Y es que hay quienes coinciden en que el Ayuntamiento podría haber aprovechado el tirón del Black Friday para encender las luces y así motivar las compras. Sin embargo, esta no es una opinión tan extendida en el comercio.

El presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, comentó que teniendo en cuenta los altos niveles de paro de la ciudad las ventas no sufrirán un aumento muy significativo, pero sí se mostró optimista para que esas ventas, como mínimo, se mantengan con respecto a la campaña del año pasado.

De forma más específica, teniendo en cuenta los centros comerciales abiertos de la ciudad, el presidente de la zona de la Viñuela, Manuel Calvo, apuntó a este periódico que todavía existe algo de incertidumbre con respecto a los niveles de compras. Aún así, los comerciantes de esta zona sí esperan una pequeña mejoría teniendo en cuenta, según detalló Calvo, el buen comportamiento que tuvo el Black Friday, ya que este día de descuentos "animó mucho a la gente a comprar". Aún así, desde la Viñuela harán campañas específicas para atraer a la clientela y, como añadió el presidente de los comerciantes de esta zona de la ciudad, el Black Friday tuvo descuentos, pero muy específicos. En cuanto a los precios de esos artículos que triunfan en esta época, Calvo sí reconoció que estarán algo más bajos que el año pasado, dado el margen de maniobra que aplicarán los empresarios para poder hacerlos atractivos. Con un gran número de sectores comerciales, Calvo apuntó que la Viñuela será sitio de paso para la compra de productos textiles y cosmética, donde entra la perfumería. Sobre el tema del alumbrado, el comercio de la Viñuela entiende que el Black Friday no es una fecha que se relacione con la Navidad, por lo que no estiman oportuno que sea este día el que se aproveche para encender las luces. Eso sí, coinciden en que se podría haber adelantado algo ese alumbrado teniendo en cuenta, como manifestó Calvo, que la mayoría de las luces ya están instaladas.

Respecto a la zona centro, el gerente de Centro Córdoba, Ricardo Castilla, confirmó que las previsiones son buenas y que no se esperan grandes cambios con respecto a la temporada pasada. Castilla se refirió a la época de crisis para ejemplificar esa buenas previsiones y también puso como elemento fundamental el tiempo que hará durante los días grandes de compras, un factor que influye a la zona más céntrica y que puede bajar la afluencia favoreciendo a los centros comerciales abiertos (si llueve, por ejemplo). La Navidad servirá además, como explicó el gerente de Centro Córdoba, para seguir vendiendo todo el artículo de la temporada otoño-invierno al que no se ha podido dar salida por el frío tardío. De la misma forma, Castilla comentó que de nuevo serán los juguetes el producto estrella de la campaña, acompañados de la ropa. Centro Córdoba además, recordó el empresario, ha hecho de nuevo una inversión con la colocación de varias actividades infantiles en el Bulevar de Gran Capitán que son otro de lo grandes atractivos de estas semanas. Sobre el alumbrado, Castilla apuntó que existen las dos opiniones, las que estiman que habría sido oportuno encender las luces y las que no. Para Castilla "hay que respetar las fechas" y añadió que el debate no debe centrarse aquí sino en la cantidad de luces que hay o en cómo están repartidas.

Desde el Centro Comercial Abierto de Santa Rosa habló su vicepresidente, Alfonso Alcaide, quien también prevé una campaña navideña muy parecida al año pasado y quien destacó entre los productos principales de ventas la alimentación; los mercados de abastos también experimentan en Navidad y Año Nuevo una de sus mejores épocas. De la misma forma, Alcaide señaló que los precios serán similares a los de la Navidad de 2016.