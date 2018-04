El comercio cifra en un 20% la caída de las ventas por las lluvias

Nunca llueve a gusto de todos. Este dicho popular se puede aplicar a los daños colaterales sufridos por el comercio de la ciudad por la temporada de incesantes precipitaciones del pasado invierno y la presente primavera. El vicepresidente de la Federación Provincial del Comercio, Comercio Córdoba, Manuel Blasco, señaló ayer a este periódico que las ventas han podido caer hasta en un 20% por esa larga temporada de precipitaciones.

Ese porcentaje negativo llega en un momento en el que en el sector llueve sobre mojado después de que la última temporada de rebajas no haya cumplido las expectativas. "Está claro que hemos llegado a un punto en el que hay rebajas casi todo el año y sólo se benefician de ellas aquellos que traen productos de China; al comercio de cercanía no les está produciendo los beneficios esperados, pero no sólo al comercio de cercanía, tampoco a las franquicias ni a las grandes superficies", declaró quien es también el presidente del Centro Comercial Abierto Centro Córdoba.

Blasco aprovechó para denunciar "las presiones sindicales" para que los comerciantes no abrieran sus establecimientos el pasado Sábado de Gloria. "Tras esa época mala de rebajas teníamos un día, el Sábado de Gloria, en el que la ciudad estaba llena de turistas y los sindicatos amenazando con piquetes para que nadie abriera", apuntó.

El presidente del Centro Comercial Abierto La Viñuela, Manuel Calvo, apunta también a otro factor que junto con la lluvia ha mermado las ventas del comercio: el frío. "El hecho de que no hayamos tenido una Semana Santa primaveral ha traído consigo que en la campaña que empieza tras las rebajas el 15 de febrero no se le haya podido dar salida a prendas de la temporada primavera-verano", sentenció Calvo. El presidente del Centro Comercial Abierto La Viñuela insistió en que las rebajas se deben acotar , "porque la gente acaba mareándose a la hora de decidirse a comprar; la gente prefiere esperarse a las rebajas. Es verdad que las rebajas tuvieron una salida buena y al final se ha tenido que vender a unos precios muy bajos", destacó Calvo, quien apuntó que "hasta ahora la gente no se ha preparado del todo comprando prendas para la primavera porque el tiempo no ha acompañado, pero, en su lugar, ha aprovechado para hacerse con prendas de invierno, como por ejemplo pueden ser abrigos rebajados", indicó. "Esperemos que si ahora en abril ponemos en marcha la temporada primavera-verano, venga mejor", concluyó el dirigente.

Según la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE), los cordobeses se gastan el dinero fundamentalmente en ropa durante las rebajas. El textil acumula prácticamente la mitad del presupuesto que se destina a las compra. Hay un segundo apartado que también acumula parte de las compras como es el hogar, las nuevas tecnologías y el ocio, donde los cordobeses invierten casi la mitad que en el textil. Precisamente en este apartado. El último sector que acapara parte del gasto el de calzados y complementos, donde se invierte de media 19 euros. Parte de culpa de la caída de las ventas la tienen también las compras online.