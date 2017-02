El comercio afirma que la decisión sobre Capitulares "ya está tomada"

El comercio lanzó ayer un mensaje contundente sobre la peatonalización de la calle Capitulares y aseguró que "la decisión ya está tomada". Y ésta es que no pasará ningún vehículo por la céntrica vía. La patronal reaccionó así después de que los taxistas apostaran por el paso de residentes y del transporte público ya que, de no ser así, "se estrangularía" el Centro de la ciudad. Comercio Córdoba pidió que "no se genere un falso debate sobre una decisión ya tomada" y reclamó "altura de miras para hacer una ciudad más habitable".

El vicepresidente de Comercio Córdoba, Manuel Blasco, no se refirió de manera directa al sector del taxi pero pidió que no se recurra "a ocurrencias ñoñas para intentar poner sobre la mesa cuestiones ya debatidas en la ciudad, como es la bonanza de los procesos de peatonalización que se han llevado a cabo durante las últimas cuatro décadas, desde la primera corporación democrática de 1979, intentando enfrentar modelos contrastados de manera artificial".

A su juicio, el único objetivo de este tipo de planteamientos "es la intención de algunos colectivos supravalorados en su trascendencia de hacerse ver en el debate de la ciudad, aunque sin la capacidad de gestar nuevos procesos y recurriendo a métodos, cuestiones, planteamientos y visiones ya superadas". En el caso de la peatonalización integral de la calle Capitulares, continuaron, "plantear ahora cuestiones superadas ya en el complicado proceso de la calle Cruz Conde es un intento de vuelta al pasado de sociedades menos avanzadas y democráticas que la cordobesa". El vicepresidente de Comercio Córdoba animó de hecho al Ayuntamiento de Córdoba no sólo "a mantener la decisión ya adoptada, la de peatonalización integral de Capitulares, sino a convertir 2017 en un año trascendental a la hora de proyectar y poner en marcha actuaciones del mismo nivel de ambición en otras zonas comerciales de la ciudad, como son los centros comerciales abiertos de Ciudad Jardín, Santa Rosa y Viñuela".

El Ayuntamiento mantiene todavía las reuniones técnicas pertinentes para tomar una decisión y el lunes volverá a reunirse con los vecinos.