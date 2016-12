El comercio adelanta las rebajas y aprovecha las compras navideñas

Desde que en 2012 el Gobierno liberalizara por completo los periodos de rebajas, los comercios se han sumado paulatinamente a una tendencia que pretende aprovechar el tirón de las compras navideñas para ganar en ventas. Por ello, durante estos días no resulta raro pasear por los principales centros comerciales (tanto abiertos como cerrados) y encontrarse carteles donde se anuncian llamativos descuentos, sobre todo en aquellos comercios dedicados a la venta de textil. La medida llevada a cabo hace cuatro años por el Ejecutivo supuso que las rebajas, tal y como se conocían, casi desaparecieran, cuando hasta el momento era normal esperar al día siguiente de los Reyes Magos y al 1 de julio para que este periodo arrancara de manera oficial.

Existen grandes cadenas, como es el caso de Inditex, que por ahora mantienen las rebajas tal y como se han venido desarrollando a lo largo de estos años. Eso sí, incluyen descuentos casi encubiertos a los que no llaman rebajas para sí sacar rédito después de que pasen las fiestas. Otras cadenas, como el grupo Cortefiel, con tiendas en su haber como Springfield o Women'secret, sí se han sumado a esta tendencia, algo que llevan haciendo desde hace varios años. De esta forma, grandes carteles de rebajas aparecen en los escaparates de estas firmas que llegan a anunciar descuentos de hasta el 50% en muchos de sus productos. Otra gran cadena como El Corte Inglés también ha incluido a lo largo de los últimos días un abaratamiento en determinados productos; sin embargo, como ocurre con Inditex, no se les califica como rebajas para esperar a su inauguración oficial el próximo sábado 7 de enero.

Lo que sí está claro es que aprovechar los días del año en los que más se consume para adelantar las rebajas viene bien tanto al comercio como al cliente. La mayoría de los compradores suele realizar sus compras ya en el mes de diciembre, por lo que estos descuentos sirven para ahorrar un pico en los regalos de Papá Noel o Reyes. Así lo comentaba ayer Isaías Delgado que, cargado de bolsas, ultimaba las compras para el 6 de enero. "Tengo que hacerle regalos a mi novia, mis padres, mis suegros y varios amigos, así que adelantar las rebajas viene bastante bien", explicaba el cordobés.

Eso sí, hay sectores en los que los precios no descienden, sino todo lo contrario, como es el caso de los juguetes o los aparatos electrónicos, con gran presencia en las listas de regalos y cuyos vendedores no suelen rebajar en plena campaña. El textil, por lo tanto, es el rey de unos descuentos adelantados que ya arrancaron a principios de mes y que cuando llegue el periodo oficial estarán aún más bajos de lo normal. Jesús, dependiente en la tienda de moda infantil What's up! Kids, que lleva abierta cuatro meses en la céntrica calle San Álvaro, explicó ayer a el Día que desde que decidieron abaratar sus precios han tenido más afluencia de público. Esta firma de moda para niños cuenta ya con productos que valen un 50% menos que su precio original, y hay otros con un 30% o un 40%. "Cuando el resto empiece con las rebajas, nosotros ya iremos por el 75%", manifestó el trabajador.

Y aunque esos carteles con grandes porcentajes ya se dejan ver en numerosos locales, lo cierto es que el pequeño comercio aún se muestra reticente a sumarse a una moda que, todo apunta, acabará por imponerse. Según detalló el presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, el comercio tradicional, "en su mayoría", arrancará con este periodo el próximo 7 de enero. Reconoció que cada año se van incorporando más establecimientos a ese adelanto, pero insistió en que esta liberalización del comercio ayuda más "a los grandes" que a los empresarios de a pie. Con esta medida de 2012, añadió Bados, ocurre otra cosa y es que crea un "escenario confuso" en el comprador. Sobre esto, el responsable de Comercio Córdoba explicó que mientras que antes se esperaba al periodo de rebajas y eso hacía crecer las ventas de manera exponencial, ahora, al estar repartidas durante todo el año, no se dejan notar tanto en las cajas de los comerciantes. Además, informó, también se pierde el origen real de las rebajas, que no era más que liberarse del stock que no se había conseguido vender en una temporada concreta.

En la misma línea se pronunció el presidente del Centro Comercial Abierto de la Viñuela, Manuel Calvo, quien comentó que los tenderos de la zona aún respetan esas rebajas que comienzan después de Reyes. Aun así, añadió, es cierto que muchos deciden incluir ofertas ocasionales en épocas como la que ahora discurre para sacar partida de esas compras navideñas. Sin embargo, explicó, "ni en Jesús Rescatado ni en la avenida Barcelona existen aún las rebajas". Calvo habló además de esas ofertas "encubiertas" que se trasladan al público a través de los descuentos, pero insistió en que el "gasto real" se hará a partir del día 7.

El presidente de los comerciantes de la zona Centro, Manuel Blasco, introdujo otra idea. Y es que el pequeño comerciante "no se puede permitir" abaratar precios en la época en la que, precisamente, más vende. El resultado de todo esto, adelantó el responsable de Centro Córdoba, es que la gente "ni compre" o que no se anime a hacerlo porque las rebajas, tal y como se conocen, ya no existan. Por ello, Blasco aclaró que la mayoría de pequeños establecimientos de la zona comercial más céntrica no cuentan aún con ofertas en sus productos.

En lo que coinciden muchos comerciantes es en que la gente ya se ha acostumbrado a comprar con descuentos, entendiendo que esa liberalización permitió establecer unas rebajas de precios cuando se estimaba oportuno. Esto deriva en que el consumidor ya apenas compre a precios de temporada, lo que tiene a su vez consecuencias en el comercio minoritario, pues no puede asumir unos precios bajos porque, de ser así, no le sacaría rentabilidad a lo que vende.

Pese a esto, todo apunta a que será una buena temporada navideña si se tiene en cuenta la cantidad de gente que estos días se ve por los principales centros comerciales. Ahora toca esperar a que concluya el verdadero periodo de rebajas para hacer balance de las ventas.