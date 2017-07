El proyecto comercial de Rabanales Plaza logra un respaldo mayoritario en la Gerencia

La innovación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que hará posible la construcción del centro comercial Rabanales Plaza salió ayer adelante en el consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) con el apoyo de todos los grupos (PSOE, IU, PP y C's) salvo Ganemos. De esta forma, el ansiado proyecto que daría un empuje al Parque Tecnológico Rabanales 21 al permitir un uso comercial en él se hará realidad tras pasar por numerosos obstáculos.

Desde Ciudadanos valoraron "positivamente" esta noticia y resaltaron que "con la entrada de la iniciativa privada, se le da una salida natural a Rabanales 21". El portavoz municipal de C's, David Dorado, lamentó que "se haya perdido tanto tiempo" y culpó de ello "a la ineficacia en la gestión del equipo de gobierno y al secuestro ideológico al que está sometida la alcaldesa".

Según Dorado, "es inaceptable que hasta que no ha visto peligrar la continuidad del Parque Tecnológico de Rabanales 21, Isabel Ambrosio no haya desbloqueado este asunto con sus socios de gobierno y con quienes han hecho posible que ella ostente el bastón de mando de la ciudad de Córdoba". "En la gestión municipal debe pesar menos la ideología y más la eficacia y la eficiencia en la gestión", concluyó Dorado.

Por su parte, el portavoz de Ganemos, Rafael Blázquez, justificó su voto en contra porque "la innovación supone 15.000 metros cuadrados de gran superficie", mientras que su partido defiende "el comercio vecinal, las pequeñas y medianas empresas, con los autónomos y la economía social, que son la principal fuente de empleo".

Así, aseguró que a su formación le preocupa el futuro de Rabanales, "pero hacer una gran superficie comercial en el parque desvirtúa su carácter tecnológico, no garantiza su viabilidad y genera competencia para el pequeño comercio". En esa línea, aseveró que Rabanales 21 "pudo hacerse más pequeño, urbanizarse por fases y con un apoyo más decisivo desde la Junta de Andalucía, pero a Ganemos sólo nos preguntan si apoyamos o no una innovación urbanística para permitir una nueva gran superficie". Y ante eso, el partido "dice no a la gran superficie y sí al apoyo al pequeño comercio".

Ahora, el pleno del Ayuntamiento debe aprobar, previo informe del secretario, esta innovación del PGOU, que afecta a varias parcelas del Parque Científico-Tecnológico Rabanales 21. Tras esto, se abrirá un periodo de información pública por plazo de un mes y, por último, se remitirá el documento de Valoración de Impacto en Salud, junto con una copia del texto refundido de la innovación, a la secretaria general de Calidad, Innovación y Salud Pública de la Consejería de Salud para que emita un informe preceptivo y vinculante.