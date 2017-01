El comedor escolar de El Higuerón reabre y los padres avisan de que el problema persiste

"Hoy hay servicio, pero el problema sigue sin solucionarse. Las carencias siguen siendo las mismas". La presidenta de la Asociación de Padres y Madres (AMPA) del Colegio de Educación de Infantil y Primaria Maimónides de El Higuerón, Rosario Alcaide, fue ayer tajante respecto a lo que las familias consideran que es un problema ya enquistado en el centro educativo, el de la falta de personal en el comedor. El pasado martes, esa falta de personal trajo consigo que 160 alumnos del Maimónides se quedaron sin servicio tras causar baja el cocinero por un proceso gripal y decidir el director del centro, Juan Hinojosa, el cierre del comedor al considerar materialmente imposible atender a los 160 alumnos con un pinche de cocina. La Delegación Provincial de Educación -de la que depende directamente el servicio- envió ayer a otro cocinero para suplir la baja del enfermo. "Tememos que vuelva a ocurrir lo mismo otra vez", relató la presidenta del AMPA. Y lo temen porque para los padres el problema se acabaría si se cubriera la plaza de una antigua cocinera que se jubiló el pasado mes de septiembre.

Antes de esa jubilación eran tres los trabajadores del servicio de comedor, "el número que nos corresponde por ratio según la ley, que establece que por cada 50 niños debe haber un trabajador", insistió. El colectivo de padres lleva desde que la plantilla del servicio de comedor se quedó en dos personas solicitando a la Delegación que cubra la plaza "para evitar que se den situaciones como la del pasado martes" y desde Educación aún no se ha repuesto aduciendo que la antigua cocinera no estaba adscrita al Maimónides. "Desde la Delegación insisten en que esa mujer no estaba adscrita al centro, pero llevaba más de 14 años trabajando en el comedor escolar. Han tenido tiempo suficiente de cambiar la adscripción en 14 años. Si lo tienen que hacer que lo hagan, porque por ratio nos pertenecen tres trabajadores", insistió la presidenta del AMPA.

Desde la Delegación Provincial de Educación insistieron el pasado martes en que "por parte de la Función Pública de la Junta de Andalucía, órgano competente de la administración andaluza para estos asuntos, se procederá lo antes posible a la cobertura de la vacante que existe en ese comedor derivada de la jubilación de una trabajadora".

"Lo que está claro es que en este colegio necesita una modificación y una adecuación de la relación de puestos de trabajo. Llevamos ya tanto tiempo esperando que se cubra esa plaza que ya no nos creemos nada. Sólo lo creeremos cuando lo veamos", sentenció la presidenta del AMPA.