Ningún colegio está preparado para instalar aires acondicionados

Ni uno solo de los 75 centros escolares públicos, colegios e institutos, que hay en Córdoba tienen las instalaciones eléctricas oportunas para poder soportar una máquina de aire acondicionado, algunos de los mismos, ni siquiera están adaptados para instalar ventiladores. Así lo anunció ayer la asociación Niñ@s del Sur, que aglutina a más de medio centenar de ampas y que mantuvo una reunión con la alcaldesa, Isabel Ambrosio, en la que se le reconocieron todas las carencias de los edificios educativos. Una de las portavoces de este grupo, Carmen Córdoba, apuntó que las condiciones de muchos colegios e institutos son "deplorables", ya no solo en lo referente a la instalación eléctrica, sino también en cubiertas, cerramientos o arbolados. "Se han hecho auditorías de los edificios municipales, pero no de los colegios, y cuando han ido a hacerlas se han encontrado con unos resultados que se esperaban pero que no se habían constatado", explicó Córdoba.

La portavoz de esta plataforma informó además de que los desperfectos de esos centros se han visto incrementados a causa del temporal y aseguró que, desde el punto de vista de la inversión, los edificios están "abandonados" con carencias que "se remontan a muchas legislaturas atrás".

Lo que queda por delante, por lo tanto, y según este grupo de ampas, es una tarea "enorme, costosa y titánica" y exige, recordó Córdoba, la coordinación del Ayuntamiento -competente en el mantenimiento de los edificios- y de la Junta -que debe asumir las obras más costosas-.

Sobre su encuentro con la alcaldesa, la representante de esta asociación informó de que Ambrosio se ha comprometido a reunirse con la Agencia Andaluza de la Energía para empezar un plan de actuación urgente en aquellos colegios con una situación más crítica, así como con la Delegación de Educación de la Junta en Córdoba de manera que se pueda trazar un plan de actuación que, reconoció Córdoba, será largo en el tiempo.

Otra de las representantes de la asociación, María Dolores Franco, denunció la actitud de Educación ya que, aseveró, han solicitado hasta diez reuniones con el delegado "y no hemos recibido ningún tipo de respuesta".

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, apuntó por su parte que el informe en el que se determinen las necesidades de los colegios se "está ultimando", una afirmación que ya hizo el pasado mes de enero. No obstante, la regidora aseguró que e "los niños se merecen que estén en las mejores condiciones", de manera que después de que "históricamente el Ayuntamiento no se ha preocupado lo suficiente de las condiciones en las que estaban los centros públicos", consideró que "es el momento de poner un plan de choque que mejore las condiciones de la climatización".