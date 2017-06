Más de 40 colectivos de padres reclaman mejoras en los centros contra el calor

Hasta 42 asociaciones de padres y madres de colegios e institutos públicos (ampas) se han unido para reclamar mejoras climáticas en estos espacios educativos y ayer presentaron un escrito en la Delegación de Educación en el que demandan que se lleven a cabo "actuaciones prioritarias" para centros que tienen" instalaciones eléctricas en mal estado que no soportan ni calefacción ni frío". El portavoz de esta nueva entidad, Pablo Rabasco, aseguró que en la capital hay cinco centros públicos que sufren "problema graves" de climatización y como ejemplo aludió al caso del colegio Lucano, en el que "la red eléctrica no soporta ni la calefacción" porque la potencia contratada "no es suficiente.

Rabasco señaló que en los últimos tres lustros han sido las propias asociaciones de padres las que se han encargado de adquirir e, incluso, instalar las máquinas de aire acondicionado en los centros educativos, cuando deberían ser pagados "por la administración pública". Sin embargo, advirtió, estos aparatos de aire "están en situación de alegalidad porque no están registrados" como recursos públicos en los centros.

Las familias recuerdan que han sufragado en 15 años la instalación de máquinas de aire

Junto a esta demanda, el colectivo reivindicó un cambio de ley "que afecta a las condiciones de los centros educativos y que contemple la obligatoriedad de disponer de las instalaciones necesarias en Andalucía, y que incluya un plan de eficiencia energético "en un contexto integrado con la experiencia educativa, y el inventariado de todos los aparatos -de aire acondicionado- ya instalados por las diferentes asociaciones de padres". Así, recordó que en los espacios docentes hacen falta sombras y mejora de los cierres y ventanas, entre otros aspectos.

Ante las medidas acordadas por la Consejería de Educación y el anuncio de la puesta en marcha de un programa de climatización sostenible y rehabilitación energética en colaboración con otras administraciones y entidades locales, y que se contará con la participación de las asociaciones de padres de los alumnos, Rabasco pidió que no sea "una buena intención de los partidos y de las administraciones". Por ello, consideró necesario que se mantenga una reunión entre el Ayuntamiento -la alcaldesa, Isabel Ambrosio, ya dijo que a final de mandato los colegios de la capital contarían con máquinas de aire acondicionado financiados con los fondos Edusi-, la Junta y las propias asociaciones de padres "para que se pongan de acuerdo y encontrar una propuesta educativa". "Queremos participar en este proceso porque no es un tema asistencial", incidió, al tiempo que consideró que la falta de aire acondicionado en los centros y de unos medios adecuados en los centros educativos "nos ponen en el culo de Europa".

Rabasco también aludió al anuncio de la Junta de Andalucía de permitir no llevar a los niños al colegio por el calor y consideró que "si las aulas estuvieran acondicionadas, los alumnos no tendrían que salirse antes". Una medida que para otra de las portavoces de la plataforma, Carmen Murillo, "es un paso atrás en la conciliación de la vida laboral y laboral". "Si las aulas estuvieran acondicionadas, esto no pasaría", indicó.