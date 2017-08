Los colectivos Remps y Craer piden que la delegada de Salud dimita

La Red de Madres y Padres Solidarios (Remps) y la Federación Centro de Referencia de Enfermedades Raras (Craer) se han sumado a la petición de dimisión de la delegada de Salud de la Junta en Córdoba, María de los Ángeles Luna, hecha por Ana González, una ciudadana afectada del síndrome post-polio que considera que Luna "hace dejación de sus funciones y debe dimitir por ello", en relación a los accesos al edificio de la administración regional.

Según ha informado la Remps, González acudió ayer al registro de la Delegación Territorial de Salud en Córdoba para presentar un escrito referente a la resolución sobre su grado de dependencia y, "una vez más, no ha podido acceder por sus propios medios al recinto", dado que "las puertas que dan acceso al mismo no son automáticas y como va en silla de ruedas no puede abrirlas por sí misma", de forma que "ha tenido que ser una funcionaria la que lo hiciera". Al respecto, el colectivo ha indicado que "hace más de cuatro meses la Remps denunció que el registro de la Delegación de Salud en Córdoba es inaccesible para personas con discapacidad y ante esta denuncia la delegada contestó con una mentira", según la presidenta de la asociación, Rosa García. Además, García recuerda que "Luna responsabilizaba al Ayuntamiento" de este problema.