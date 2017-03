El colectivo por la sanidad recogerá firmas contra los recortes el lunes 13

La autodenominada Marea Blanca de Córdoba -constituida el pasado 20 de febrero en el centro social Rey Heredia integrado por colectivos afines a Podemos e Izquierda Unida- ya tiene fecha para la primera de sus acciones en favor de "una sanidad pública, gratuita, universal y de calidad, como derecho fundamental de las personas", tal y como insistió ayer Práxedes Pérez, una de las portavoces del colectivo. Se trata de una recogida de firmas que se llevará a cabo el próximo 13 de marzo en los centros sanitarios cordobeses y en otros de la provincia. La intención de Marea Blanca de Córdoba con la recogida de firmas es la de sumar anexiones. Además, el colectivo tiene la intención de organizar a principio del próximo mes de abril una gran manifestación de protesta en la capital.

"El objetivo de la Marea Blanca de Córdoba es organizar una movilización social amplia y unida con las diferentes mareas provinciales y autonómicas y movimientos y organizaciones sociales que estén trabajando por conseguir objetivos comunes", destacaron ayer los portavoces del colectivo por la sanidad, entre los que, además de Práxedes Pérez, también se encuentran Manuel Baena, Ana Rueda y José Gracia. Los portavoces insistieron en que, en este sentido, la Marea Blanca de Córdoba es "siempre incluyente y nunca excluyente".

Con esa recogida de firmas, el colectivo quiere también concienciar sobre "la crisis-estafa económica, social y política que venimos sufriendo desde 2008, que también se refleja en los numerosos recortes que nuestros gobiernos central y autonómico imponen a nuestro sistema público sanitario, y convierte nuestro derecho a la salud en papel mojado". En esas llamadas mesas blancas presentarán la Marea a los usuarios que pasen por los 13 centros de salud de Córdoba y los dos hospitales provinciales.

Los portavoces de la Marea Blanca de Córdoba recordaron que el colectivo demanda una serie de medidas de urgencia que den respuesta a su no al copago farmacéutico ni de transporte sanitario; al no a las listas de espera interminables; y al no al cierre de camas en periodos vacacionales. Además, urgen a una cobertura del 100% de todo el personal sanitario; dicen no a los recortes en prescripción farmacológica para todas las dolencias; exigen una mayor y mejor atención sanitaria a pacientes con dolencias crónicas y necesidades especiales; demandan una mayor inversión en investigación y la eliminación de los conciertos en el sector privado; y dicen un no rotundo a las Unidades de Gestión Clínica y a los centros de alta resolución, "ya que es una forma encubierta de privatización de servicios públicos con dinero de todos". Demandan también la no externalización de servicios de mantenimiento, cocina y limpieza de los centros sanitarios, "ya que generan precariedad laboral, explotación y trasvase de dinero público a manos privadas" y exigen la eliminación del complemento de productividad y "una mayor participación en la gestión de nuestro sistema público de salud por parte de los profesionales sanitarios y los usuarios".