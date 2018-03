El colectivo feminista confía en que la movilización provoque cambios

"Se han superado todas las expectativas y eran muy altas". Este es el balance que realizó ayer la responsable de la plataforma Nosotras decidimos -convocante de todos los actos del 8-M-, Elvira Pérez Yruela, tras la masiva manifestación que congregó a más de 15.000 personas en defensa de la igualdad en Córdoba. Para Pérez Yruela, todo ese sentir debe suponer un "antes y un después" y traducirse en medidas concretas por parte del Gobierno central y del resto de administraciones. "Las mujeres, de todos los estamentos y de todas las profesiones hemos dicho basta ya de discriminación", aseguró la responsable de la plataforma, quien añadió que "quien no se tome esto en serio se equivoca". Pérez Yruela reconoció que "nos han desbordado las expectativas", no tanto en la huelga, que se lleva preparando "desde el año pasado y ha estado muy coordinado", sino sobre todo en la manifestación. Según los datos de la Policía Local, alrededor de 15.000 personas se echaron a la calle el jueves en una manifestación histórica, la más numerosa de los últimos años. Pese a este éxito, la portavoz de la plataforma avisó: "no nos vamos a relajar, vamos a estar empujando, exigiendo y vigilando para que las buenas intenciones no se queden en papel mojado".

Sobre la respuesta a los actos por el Día de la Mujer también se refirió la alcaldesa, Isabel Ambrosio, quien reconoció que el jueves fu "un día que estuvo cargado de emociones, también en el ámbito estrictamente personal, porque te reconcilia con esta causa". Para la regidora en la manifestación "se expresó con mucha contundencia la fortaleza que tiene una sociedad como la nuestra y que el mundo feminista que tiene esta ciudad goza de muy buena salud y fue capaz de movilizar a mucha gente en la calle". La regidora reconoció que fue emocionante "ver como distintas generaciones a las que debemos mucho estaban ahí, pero también chicas y chicos jóvenes, que no se quedan quietos y son capaces de movilizarse". Para Ambrosio, el 8 de marzo de este año "marca un antes y un después" y supone el inicio de un movimiento "que ya no para absolutamente nadie".

Por su parte, la teniente de alcalde delegada de Hacienda, Alba Doblas , aseguró que ha sido "una movilización que ha desbordado todas las expectativas que tenía la derecha especialmente, después de que la izquierda venía trabajando desde hace varios meses en esta movilización y había conseguido que se metiera en la agenda política". La concejala de IU apuntó que esta huelga y la movilización "antes de celebrarse ya habían conseguido el éxito" y añadió que cree que "efectivamente el Gobierno se va a ver obligado a introducir cambios profundos en la política de igualdad, que pasan por el feminismo y por tanto requieren una aportación significativa en los presupuestos para poner en marcha todas las medidas que se habían adoptado formalmente en el pacto contra la violencia de género".