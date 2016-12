El cogobierno prevé subir el IBI al 10% de los inmuebles de más valor

La ordenanza fiscal número 300, la reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), finalmente tiene letra pequeña. Eso significa que, al contrario de lo anunciado por el equipo de gobierno, el IBI no se congelará en todos los casos y que el 10% de los inmuebles de mayor valor catastral no gozarán de esa compensación del 6% anunciada por el equipo de gobierno para el próximo año, lo que significa que verán incrementado el recibo de la contribución. Se trata, por ejemplo, de aquellos aparcamientos o almacenes con un valor catastral superior a los 28.498 euros; edificios comerciales con un valor superior a los 147.085 euros; inmuebless de enseñanza con un valor catastral superior a los 2,6 millones de euros; y edificios de ocio y hostelería con un valor superior a los 1,1 millones de euros.

También para los espacios industriales con un valor catastral superior a los 272.214 euros; aquellos edificios deportivos cuyo valor sea superior a los 1,3 millones de euros; oficinas con un valor superior a los 252.950 euros; y edificios públicos con un valor que supere los 6,6 millones de euros. Además, en este apartado también aparecen lo inmuebles religiosos cuyo valor catastral supere los 1,1 millones de euros; los edificios destinados a albergar espectáculos que tengan un valor catastral superior a los 16,4 millones de euros; y los recintos sanitarios con un valor catastral que rebase el millón de euros. No obstante, se deja claro que, "en todo caso, los tipos de gravámenes diferenciados a los que se refiere este apartado sólo podrán aplicarse, como máximo, al 10% de los bienes inmuebles del término municipal que, para cada uso, tengan mayor valor catastral".

El grupo municipal popular dio ayer a conocer esta letra pequeña que incluye el IBI para 2017 e informó de que va a presentar dos alegaciones a las ordenanzas fiscales relacionadas con el impuesto. "Si incumple el acuerdo de que el IBI no sube para nadie, el cogobierno no contará con el respaldo o la abstención del PP", sentenció al respecto el portavoz del grupo municipal del PP, José María Bellido. Insistió en que los populares se oponen a la pretensión del gobierno municipal de "subir un 6% el IBI a determinados bienes inmuebles de naturaleza urbana, pero sin uso residencial y a los que se aplica un tipo diferenciado, en función de su valor catastral y de si tienen uso de almacén, comercial, para enseñanza, ocio y hostelería, industrial, deportivo, de oficinas, público, religioso, espectáculos y sanitario". En la alegación, Bellido destaca que "entendemos que por error no se ha rebajado el 6% referencial, por lo que habría que recogerlo en el texto antes de su aprobación definitiva. De no ser un error material, pedimos que se cambie", matiza.

La otra alegación del PP relacionada con el IBI pretende que "se cierre el debate sobre el recargo que pretende aplicar el cogobierno del 50% a la vivienda vacía". "Incorporamos para ello diversa jurisprudencia que tumba ordenanzas fiscales similares de otros ayuntamientos, ya que, además, para aplicar dicho recargo, Vimcorsa está elaborando un censo de viviendas desocupadas con fines fiscales que no se ajusta a derecho", puntualizó. El PP insiste en que sólo el Parlamento español tiene potestad para desarrollar esta iniciativa.