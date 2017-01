El cogobierno prorroga dos contratos pese a la oposición de Intervención

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba, en sesión extraordinaria celebrada el pasado 30 de diciembre, volvió a aprobar la ya segunda continuidad de dos contratos que habían culminado las prórrogas previstas en un principio sin que por parte del cogobierno municipal se hubiera resuelto el nuevo proceso de adjudicación. Se trata de los contratos de comida a domicilio -correspondiente a la delegación de Servicios Sociales- y el de mantenimiento de zonas verdes -correspondiente a la delegación de Infraestructuras-. En ambos casos existe un informe de Intervención suspensivo y de disconformidad por considerar que no procede prolongar por segunda vez la continuidad de dichos servicios. Y en las dos ocasiones se firmó un decreto por parte de Alcaldía por el que se procedía al levantamiento de ese reparo, pese a las advertencias del órgano fiscalizador de la situación de irregularidad. Isabel Ambrosio ha dado ese paso amparándose en informes técnicos que insisten en la necesidad de no interrumpir los dos servicios y en los diversos problemas que han surgido en la tramitación que se ha llevado a efecto para que la contratación de los nuevos servicios se llevara a cabo dentro del plazo previsto.

Todo ello llega después de que el PP denunciara hace aproximadamente un mes, "la falta de diligencia en la tramitación del nuevo contrato". El grupo municipal popular realizó esa denuncia amparado precisamente en un informe de Intervención que alertaba de que el contrato para el servicio de comidas y el mantenimiento de zonas verdes debía adjudicarse antes de final de año y que no cabían más prórrogas para la continuidad de dichos servicios. Según ese informe, al que ha tenido acceso el Día, el órgano fiscalizador apunta que las respectivas delegaciones a las que corresponden esos servicios; o sea, Infraestructuras y Servicios Sociales, debieron "iniciar antes la tramitación de un nuevo expediente, no pudiendo hacer recaer sobre esta Intervención las consecuencias que se deriven de las complicaciones que giren en torno al desarrollo y puesta en marcha del nuevo expediente, admitiendo una prórroga de una continuidad que precisamente fue adoptada con la condición de que no fuese más allá del 31 de diciembre de 2016".

Ahora, desde Intervención se insiste en que la caducidad de los contratos ya se conocía y que por tanto se podía haber actuado desde el cogobierno de la manera recomendada por el órgano fiscalizador. "Tal y como expusimos en la anterior continuidad, en ningún momento se argumentan o se justifican en los informes emitidos las razones por las que, considerando la importancia de la prestación, no se haya producido la tramitación del expediente con suficiente antelación para que la nueva adjudicación del servicio se hubiese producido con anterioridad a la finalización del contrato actual, toda vez que la misma se producirá en una fecha cierta y conocida por los servicios responsables", sentencia.