El cogobierno prevé retomar la obra del centro de ferias antes de fin de año

El teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, dio ayer una fecha aproximada de las obras que deben concluir el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones del Parque Joyero. Aumente insistió en que el equipo de gobierno calcula que será "antes de final de año" cuando se reinicien una actuaciones, "que están en estos momentos al 55% de su ejecución". El edil de Presidencia relató que esas actuaciones tienen que estar concluidas antes de junio de 2019, "ya que si no se le tendría que devolver a la Diputación el millón de euros que la institución aporta por convenio a las obras".

Todo ello después de que ayer la Junta de Gobierno Local le diera el visto bueno a la liquidación del contrato de la obra del complejo. En concreto, la Junta de Gobierno Local celebrada ayer -en la que, entre otros puntos, también se aprobó una autorización del incremento del 15% de las tarifas que rigen en el aparcamiento subterráneo situado en la Avenida del Aeropuerto- le dio el ok a la desestimación de las alegaciones presentadas por el contratista y avalista a la liquidación de la obra de consolidación de estructura, reforma y adaptación parcial del edificio municipal del pabellón del Parque Joyero. "Una vez que se recepcionen las obras, que se hará inmediatamente, se tramitará la licitación, por lo que esperamos que antes de final de año ya se reinicien las obras", puntualizó Aumente.

El teniente de alcalde de Presidencia detalló que esa liquidación supone que la empresa contratista, la granadina UCOP, debe pagar al Ayuntamiento 245.851 euros. Esta cantidad se deriva, según la dirección facultativa de la obra, de las "partidas excluidas por estar defectuosas y pendientes de reparación o subsanación", así como actuaciones que "no son admisibles, según el pliego de condiciones técnicas". El Ayuntamiento ya había ejecutado la fianza de la constructora UCOP, que ascendía a 500.000 euros. "Si a esos 245.851 euros se le suman los 2,5 millones en los que el Ayuntamiento cifró el año pasado los daños y perjuicios por la paralización y los 546.257 euros del aval, la reclamación que el equipo de gobierno hace a la empresa supera los tres millones de euros", puntualizó Aumente, quien no obstante recordó que la empresa se encuentra en concurso de acreedores", "por lo que estamos pendientes de lo que ocurra en los juzgados; se ejercita la devolución de las cantidades legalmente, aunque recurran a los tribunales todo lo que se apruebe", detalló. Las obras de consolidación de la estructura, reforma y adaptación parcial del edificio municipal pabellón multiusos Parque Joyero a Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones se adjudicaron el 6 de marzo de 2015. Su presupuesto de licitación fue de 14,4 millones de euros, montante que se redujo a 10,9 millones al adjudicarse la actuación. Los trabajos tenían un plazo de ejecución de 16 meses, pero no se ha cumplido.