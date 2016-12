El cogobierno incorpora a última hora al consejo ciudadano al Imtur

Del consenso a la bronca en veinte minutos. Esto es lo que pasó ayer en el Pleno a cuenta de la constitución del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) ya que, a pesar de que había un acuerdo entre todos los grupos sobre la composición de los órganos de representación, el PSOE, IU y Ganemos presentaron una enmienda veinte minutos antes del inicio de la sesión plenaria que cambiaba todo. Así, se pasó de fijar el consejo rector del instituto sólo con representantes políticos -y contar con un consejo asesor formado por el resto de colectivos- a incorporar al Consejo de Movimiento Ciudadano en el órgano rector. La decisión hizo saltar por los aires todos los acuerdos y provocó el enfado del resto de grupos.

Lo cierto es que el teniente de alcalde de Turismo no lo tenía nada fácil a la hora de tomar una decisión. Con la composición política contentaba a todos los partidos salvo Ganemos y con la otra opción calmaba los ánimos de la agrupación de electores, que ya ha enviado varios avisos y de quien depende de manera directa la aprobación de los presupuestos. Entre los sectores de izquierdas y los colectivos vecinales, además, se levantó un debate paralelo a través de las redes sociales durante el miércoles previo al Pleno en el que se lamentaba el "paso atrás" en la participación ciudadana.

IU, por tanto, cambió el paso y lo justificó de manera poco clara. En primer lugar defendió que su formación ha liderado desde siempre la toma de decisiones compartida y que "tenía que ser coherente" con esa política. Sobre la opción de que sea únicamente el Consejo de Movimiento de Ciudadano el elegido para estar en el consejo rector y no otro colectivo dijo que "hay otros que no quieren estar o no les interesa, por diferentes motivos". Pese a todo, defendió que seguirá habiendo un consejo asesor con el resto de participantes.

El concejal de UCOR, Rafael Carlos Serrano, lamentó que se defienda la incorporación del movimiento ciudadano "mientras que mi grupo no tiene garantizada la representación en muchos consejos y comisiones municipales y a mí sí me han votado los ciudadanos". El viceportavoz de Ciudadanos, José Luis Vilches, avanzó que recurrirán la composición del consejo rector y quiso dejar claro que "no estamos en contra de la participación ciudadana", pero sí criticó que se haya cambiado el acuerdo, lo que demuestra "que su palabra no es de fiar".

El portavoz del PP, José María Bellido, acusó a García de "no tener voluntad de diálogo" porque "sigue instalado en hacer oposición a la oposición y así lo de gobernar se le da rematadamente mal". Bellido lamentó la "cortedad de miras" para alcanzar acuerdos y que aún no se haya hablado del modelo turístico que necesita Córdoba.