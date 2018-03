El cogobierno improvisa un plan en Ciudad Jardín con quejas vecinales

A la tercera -moción- fue la vencida. Ni la propuesta que llevaba al Pleno el PP sobre la ejecución de un plan de regeneración integral en Ciudad Jardín ni la que anunció después que iba a presentar el PSOE con parecido objetivo. Al final, la aprobada -con los votos en contra del PP y UCOR y la abstención de Ciudadanos- fue otra moción firmada a última hora por socialistas, IU y Ganemos Córdoba -que vino a sustituir a la inicialmente presentada por el PSOE-. Y todo ello ante las quejas de vecinos llegados del barrio y de representantes del comercios de la zona presentes en el Pleno, que llevan recogidas casi 3.000 firmas en el barrio con las que se oponen a una de las medidas que incluye la moción para realizar "a corto plazo", la peatonalización de la calle Antonio Maura. En la moción se insta al equipo de gobierno a negociar con los colectivos vecinales y de comerciantes el proyecto definitivo de la zona peatonal en dicha calle de Ciudad Jardín. La peatonalización también incluiría un tramo de la calle Alcalde Sanz Noguer, entre Costa Sol y la plaza de la Palmera.

De hecho, es la única actuación de las plasmadas en el documento que más o menos tiene fecha -por lo de a corto plazo-, porque el resto de las actuaciones no tiene plazos de ejecución ni tampoco cuantía económica, como tampoco la peatonalización. Es por ello por lo que grupos como UCOR y el PP votaron en contra. "Esta moción es un ejercicio de ocurrencia e improvisación que no tiene presupuesto, sin actuaciones concretas, sin fechas y solo falta crear una comisión, encargar un estudio y cambiar el nombre de una calle; se tiene que hablar de un plan serio de regeneración de Ciudad Jardín frente a este plan global que enmascara la peatonalización de Antonio Maura", sentenció al respecto el portavoz del grupo municipal del PP, José María Bellido. "Los vecinos llevan reclamando durante muchos años una actuación que ponga freno al deterioro constante del barrio, pero no se ha hecho nada, ni se ponen sobre la mesa fechas, ni cantidades, ni compromisos reales, la falta de unanimidad es evidente", insistió, por su parte, el portavoz de UCOR, Rafael Carlos Serrano. Mientras, el portavoz de Ciudadanos, David Dorado, dijo que echaba de menos que en el texto no se incluyera "hablar con todos los agentes afectados, como los comerciantes; es fundamental lograr el consenso de todas las fuerzas políticas para un tema de ciudad en el no caben las ideologías", defendió.

Con respecto a la moción que en un principio llevaba el PP, una de las novedades de la moción rubricada con IU y Ganemos y aprobada es que se insta al equipo de gobierno a acordar con el Consejo de Distrito Poniente Sur un plan global de actuación en el barrio "en el marco de los planes de ciudad que se tienen en marcha", como por ejemplo, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, el Plan de Accesibilidad, Mi Barrio es Córdoba, el Plan de Mantenimiento del Firme, el Plan de Eficiencia Energética, el Plan de Plantación de Arbolado, el Plan de Comercio... "Se trata de priorizar y temporalizar medidas concretas, entre ellas fomentar peatonalizaciones, apoyar al comercio de cercanía y poner en valor el yacimiento arqueológico del anfiteatro romano tras el Rectorado. No se trata de una improvisación; con el plan se prioriza al peatón, se refuerza la cohesión e identidad del barrio y se ayuda a regenerar sus zonas", relató la edil socialista Mar Téllez.

En cuanto a medidas concretas, en la moción figuran más bien pocas, entre otras, la de instar al equipo de gobierno a dar respuesta a las demandas vecinales de aparcamientos en batería en Gran Vía Parque, de una pequeña zona azul en la explanada de la plaza de Toros, o alternativamente la construcción de un parking en la misma zona, y de cambio de recorrido de la línea 7 de Aucorsa "de cara a las necesidades generadas por la expansión de la ciudad". Además, detalla que ese proyecto definitivo de zona peatonal debe incluir la búsqueda de zonas de aparcamientos, "entre los que se podrían encontrar la reserva para los vecinos de la parte de la zona de aparcamientos en República Argentina en el tramo de Antonio Maura y Caminos de los Sastres y la reserva de parte del aparcamiento de la Gerencia de Urbanismo". También un plan de promoción y apoyo al comercio de cercanía "a desarrollar en paralelo a la zona peatonal" y garantizar el acceso a cocheras y aparcamientos a los vehículos de personas con movilidad reducida y taxis, así como garantizar una adecuada entrada y salida al barrio, "así como una adecuada recirculación en el interior del barrio". Otras medidas contempladas son que el Ayuntamiento demandará a la Junta de Andalucía subvenciones para la instalación de ascensores y a la Subdelegación del Gobierno, más seguridad en el barrio. La edil de Infraestructuras, Amparo Pernichi, habló de la necesidad del plan aprovechando para defender el trabajo realizado en Ciudad Jardín desde el inicio de este mandato, "con la inversión de 450.000 euros del programa Mi Barrio es Córdoba, frente a los 300.000 euros que ejecutó el PP [durante el mandato anterior]; además de 50.000 euros en materia de accesibilidad, por los 20.000 euros que aportó el PP. Y la edil de Ganemos María de los Ángeles Aguilera insistió en la necesidad de que el plan sea consensuado con los vecinos "para poner sobre la mesa actuaciones concretas que necesita el barrio".