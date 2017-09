El cogobierno implica a Ganemos en la elaboración de las cuentas

El cogobierno y Ganemos iniciaron ayer la ronda de contactos para negociar los presupuestos municipales de 2018 con una novedad que cambiará la metodología seguida para llegar a acuerdos. Así, si en los ejercicios anteriores el gobierno municipal ofrecía ya una propuesta a la que la agrupación de electores hacía sus aportaciones, la intención es que en esta ocasión la formación verde se implique desde ya en la elaboración de las cuentas, de manera que el primer documento que vaya a la junta de gobierno local cuente con sus exigencias.

"Queremos que el presupuesto sea una cosa de tres y no sólo del cogobierno", aseguró el teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, quien ayer estuvo en la primera reunión junto con la teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas. La intención, insistió, es que "asuman esta responsabilidad y en ello nos hemos puesto a trabajar ya". En la misma idea insistió Doblas, quien valoró "positivamente" el encuentro que, además, fue "muy fructífero" puesto que ya se ha establecido un calendario con la intención de que las cuentas estén aprobadas antes del final del ejercicio.

Ganemos exige la implicación de Ambrosio en la negociación del presupuesto

La teniente de alcalde de Hacienda consideró que el punto de partida, pese al rechazo de Ganemos a las ordenanzas, es "bueno" y aseguró que "por el momento no hay ninguna cuestión tajante" que impida llegar a un acuerdo. Además, "todos tenemos el mismo el mismo objetivo común, que las cuentas se puedan aplicar en enero de 2018".

El portavoz de Ganemos, Rafael Blázquez, también se pronunció acerca del encuentro mantenido ayer y, aunque reconoció que no están muy satisfechos con el cumplimiento del acuerdo que sustentó las actuales cuentas municipales, aseguró que "estamos con una actitud cercana y abierta al diálogo". "Queremos que nos digan cómo y cuándo" van a aplicarse las medidas que aún no se han cumplido", advirtió Blázquez. El portavoz de la agrupación de electores hizo un "llamamiento" para que "desde Alcaldía se haga un acompañamiento más cercano" a este proceso. La intención, aseguró Blázquez, es que haya una implicación directa de la alcaldesa, Isabel Ambrosio. En este sentido, el teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, aseguró que la implicación de la regidora "es absoluta" y que "no sólo está detrás, sino delante de todo este proceso y es la que más empuja para que se llegue a cualquier acuerdo", insistió.

Aumente aseguró que estos presupuestos "son muy importantes" y requieren de "inversiones muy fuertes". Así se lo hizo saber durante la reunión de ayer a Ganemos, a cuyos capitulares también les trasladó todas las dificultades que conlleva la gestión municipal y que pueden interferir en la ejecución de los presupuestos. El teniente de alcalde de Presidencia insistió en la necesidad de que el acuerdo alcanzado sea entre los tres grupos municipales y en conseguir la aprobación de las cuentas antes de que finalice el año para que pueden empezar a aplicarse en enero de 2018. Ganemos continuará con su proceso participativo a través de las asambleas informativas.