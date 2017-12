El cogobierno desestima todas las alegaciones al presupuesto

El cogobierno ha desestimado todas las alegaciones que se han presentado a los presupuestos -por parte de PP, Ciudadanos y el sindicato CTA- de manera que el documento ya se puede aprobar en el pleno del próximo jueves. La teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas, explicó que todos los argumentos se han rechazado porque ninguno se refiere a los tres supuestos que se tienen que contemplar en estos casos: que los trámites no se hayan ajustado a derecho, que no haya suficiente crédito para las obligaciones municipales o que haya una manifiesta insuficiencia de ingresos con respecto a los gastos. "Como no se produce ninguna de estas circunstancias se han rechazado todas las alegaciones", concluyó la teniente de alcalde.

Tras este trámite que adoptó ayer la junta de gobierno local, los aprobación definitiva de los presupuestos se podrá producir el próximo 28 de diciembre. Un día después se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y, por tanto, entraría en vigor el próximo 2 de enero, el primer día laborable del año. Esto significa que Córdoba será una de las primeras ciudades en contar con un presupuesto en vigor desde el inicio del año.

La teniente de alcalde de Hacienda se refirió también a otro asunto de ámbito económico como es el cumplimiento de la regla de gasto, ya que de nuevo la Autoridad Independiente del Régimen Fiscal (Airef) ha alertado de que existe un riesgo, aunque bajo, de incumplir esta premisa. Doblas insistió en que "en este Ayuntamiento somos cumplidores con todos los requisitos" y aseguró que desde Hacienda se ha solicitado una cita a la Airef para "explicarle todo lo relativo a la regla de gasto". La edil lamentó igualmente que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "no es igual con todos los informes que realiza la Airef", ya que este órgano aconsejaba no intervenir el Ayuntamiento de Madrid. "El ministro, dijo, "debería mirarse un poquito las leyes que establece" y confió en que "no tengamos que seguir hablando de este tema".

La Airef incluye a Córdoba como uno de los consistorios con riesgo "bajo" de incumplir la regla de gasto "aunque con un importe inferior". De hecho, se han mejorado las previsiones puesto que en el anterior análisis el riesgo era "moderado". No es la primera vez que el gobierno municipal se enfrenta a este problema, derivado por la falta de ejecución de las inversiones, lo que significa que el dinero no se gasta y se eleva el remanente. Así, si finalmente se gasta menos de lo estipulado se incumple una de las reglas y eso repercute en el control y las condiciones que el Ministerio de Hacienda ejerce sobre las corporaciones locales.

El gobierno municipal, como hizo ayer Alba Doblas, siempre ha defendido que se cumplirá con la regla de gasto y no serán necesarios más ajustes en el área de Hacienda.