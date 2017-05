El cogobierno defiende que el Emplea cumple escrupulosamente los plazos

El equipo de gobierno municipal destacó ayer que el Plan Emplea, que contempla la contratación de 886 desempleados de la ciudad entra en la fase de contratación "cumpliendo escrupulosamente todos los plazos establecidos, en contra de lo manifestado por el PP", según detallaron fuentes municipales. El equipo de gobierno aclaró que "solo en caso de que alguno de los 886 trabajadores desempleados que contempla dicho plan no se hubieran contratado antes del 31 de diciembre de 2017 se podría hablar de incumplimiento, lo que a tenor de lo que marca el calendario no es el caso". Las fuentes municipales relataron que a lo largo del mes de abril, "concretamente los días 10, 11, 19 y 21", se celebraron las comisiones de selección preceptivas para comprobar que las personas seleccionadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) "se presentaban y estaban interesadas en ser contratadas, además de reunir los requisitos de titulación de cada oferta".

Las mismas fuentes aseveraron que las primeras 155 personas seleccionadas han sido atendidas por los comisiones de selección, formadas por personal técnico de las distintas áreas del Ayuntamiento, en los que van a ejecutarse los proyectos en virtud de los cuáles se contratan a las personas, en coordinación con personal técnico del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec) y ya están a disposición del Departamento de Recursos Humanos, que ya procede a los trámites ordinarios previos a la contratación efectiva, como el reconocimiento médico. En concreto, en la web del Imdeec están publicadas todas las ocupaciones que se van a demandar próximamente al Servicio Andaluz de Empleo con cargo a esta subvención, así como enlaces directos en los distintos perfiles para redes sociales del Imdeec. Desde el Consistorio recuerdan que es el SAE el que selecciona conforme a unos criterios y un orden de prelación establecidos en el artículo 11 de la Ley que regula este programa.

155Seleccionados. Son los que ya han sido atendidos por el personal de las distintas áreas municipales.

Respecto al inicio del plan, "simplemente aclarar que se han cumplido todos los plazos y requisitos exigidos por la resolución del Servicio Andaluz de Empleo, al realizar al menos un contrato en el plazo de dos meses desde que se dictó dicha resolución favorable", según subrayaron desde el gobierno municipal.

El pasado martes, el viceportavoz del grupo municipal, Salvador Fuentes, denunció que el equipo de gobierno hasta el momento tan sólo ha realizado uno de los 886 contratos previstos en dichos programas para este año, el correspondiente a un técnico. "El equipo de gobierno incumple de esta manera su cronograma, que incluye que hasta este mes de mayo se deberían haber realizado 190 nuevas contrataciones con cargo a esos programas, algo que están esperando muchas familias cordobesas", puntualizó. Fuentes insistió en que estos programas están dotados en total con 7,4 millones de euros. "El Ayuntamiento corre el riesgo de tener que devolver parte de ese dinero si a 31 de diciembre de 2017 no están realizadas todas las contrataciones", alertó.

A principios del pasado mes de febrero, el grupo municipal popular también alertó del retraso que sufrían las contrataciones. En esa ocasión fue el portavoz del grupo, José María Bellido, el encargado de alzar la voz contra la gestión del programa. "A día de hoy no se han iniciado los procesos de selección, por lo no sabemos qué está pasando, si es la Junta la que no ha liberado los fondos o es el Ayuntamiento el que tiene problemas para desarrollar este programa", sentenció entonces. La alcaldesa, Isabel Ambrosio, le contestó que el primer ingreso de fondos para el Emplea se había recibido dos semanas antes [en enero] y que el Ayuntamiento no iba a perder ni un euro para desempleados.