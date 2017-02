El cogobierno aplaza un mes la decisión sobre el plan de tráfico definitivo para Capitulares

El Consistorio comunicó el pasado viernes su intención de peatonalizar la calle Capitulares, lo que va a suponer una reordenación del tráfico en el Centro. Ayer, el delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Andrés Pino, aclaró que el gobierno local "escuchará todas las ideas que se pongan encima de la mesa" para llevar a cabo esa reordenación del tráfico en el Centro tras las obras de la vía en la que se ubica la Casa Consistorial, aunque matizó que "no hay mucho tiempo, dos o tres semanas" para tener la decisión. El responsable municipal de Movilidad explicó que "el calendario se ha dejado muy claro", aunque aseveró que entona "el mea culpa, porque los tiempos se nos han ido", al entender que se tenía que "haber hecho bastante antes el calendario, pero no ha podido ser", lamentó el concejal socialista. No obstante, el edil subrayó que antes de poner en marcha el nuevo plan de tráfico "evidentemente se escuchará a todos los sectores que tienen algo que decir, fundamentalmente los vecinos con el Consejo del Movimiento Ciudadano y el Distrito Centro", así como "otros agentes", matizó.

En este sentido, señaló que desde el Ayuntamiento de Córdoba "se va a intentar encajar de la mejor manera posible" las distintas "aportaciones e ideas que hayan podido pasar desapercibidas para el equipo de gobierno", todo ello "para cuando se tenga que poner en marcha el plan", que cree que será en un mes. Al respecto, remarcó que se reunirá con el Consejo del Movimiento Ciudadano "todas las veces que haga falta", al tiempo que "el próximo jueves por la tarde" volverá a tener un encuentro con el Distrito Centro, después de que haya hecho lo propio con taxistas.

Pino insistió en que se reunirá "con quien haga falta para que la decisión final que se tome sea la mejor y la más consensuada", argumento el edil de Movilidad. Mientras, el concejal de Movilidad cree que "se atrasará un poco" la campaña de información que haya que hacer con lo que se acuerde sobre "la nueva disposición del tráfico". También, comentó que la obra de Capitulares está "prácticamente terminada", aunque le quedan "detalles importantes, algunos muy bonitos", pero "todavía no se tiene fecha definitiva de recepción por parte de la empresa", apuntó el responsable municipal de Movilidad.