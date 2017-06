El cogobierno asume que el centro de convenciones puede dilatarse hasta 2019

Este mismo mes de junio era la fecha prevista por el cogobierno para el fin de las obras del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) pero los últimos acontecimientos en torno al proyecto, que está inmerso en pleno proceso de resolución del contrato con la adjudicataria UCOP y la obra parada, ha obligado a aplazar esta conclusión, hasta el punto que se habla de 2019 para el fin de las obras. Este es el nuevo horizonte temporal que se maneja y que se pondrá de manifiesto en la próxima modificación del convenio entre el Ayuntamiento y la Diputación, con el objetivo de no perder la ayuda de 1,5 millones de euros que la institución provincial concede para la infraestructura, según informó ayer el teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, durante una de las comisiones previas al Pleno de la semana que viene. Esta es la tercera prórroga que se tendrá que acometer en el acuerdo suscrito entre las dos administraciones. La última fijaba la fecha del fin en junio de este ejercicio -un año después de lo previsto inicialmente- pero ya de manera más realista se propone el fin a mediados de 2019. Con esta nueva fecha es más que probable que el equipamiento, que se inició en 2015 prácticamente al final de la etapa de José Antonio Nieto, no esté terminado para este mandato.

Hay que tener en cuenta que los trabajos que iba a financiar la Diputación se enmarcan precisamente en la parte final de las obras o posteriores a la instalación del servicio de climatización, algo que aún no se ha producido. De hecho, los últimos datos apuntan que todavía queda el 47% de los trabajos por ejecutar. Si el plazo inicial era de 18 meses, como mínimo quedarían nueve meses de obras para ver concluido el proyecto. Aplazar el fin de la obra hasta dos años se debe a que aún quedan muchos trámites administrativos para que las máquinas vuelvan a trabajar en el Parque Joyero. De hecho, el momento actual se sitúa en la resolución del contrato con la empresa constructora, UCOP, un paso que es imprescindible para poder sacar a licitación los trabajos pendientes. El Ayuntamiento ha remitido ya a la empresa un informe de daños y perjuicio causados a la Administración que alcanzan los 2,4 millones de euros. El informe, que firma la responsable del Servicio de Proyectos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, detalla que esos 2,4 millones de euros "son daños y perjuicios objetivamente cuantificables al momento del inicio de resolución del contrato, sin perjuicio de los que no son cuantificables en este momento, pero que perjudicarán de igual forma a la Administración y que se propone que sean requeridos al contratista en el momento en el que se vayan produciendo".

La constructora deberá ahora responder a este informe y todo apunta a que mostrará su disconformidad con el mismo. La empresa, eso sí, ha pedido una ampliación del plazo para presentar sus alegaciones, según apuntaron fuentes municipales. Si finalmente se producen las reclamaciones, se acudirá al Consejo Consultivo de Andalucía y, una vez que el Ayuntamiento tenga la resolución del dictamen del Consejo Consultivo, que es preceptivo pero no vinculante, el equipo de gobierno llevará la resolución del contrato a la Junta de Gobierno Local para su aprobación definitiva. A partir de ese momento se podrá tramitar el nuevo proyecto final de obra y licitar las obras que quedan por ejecutar. El Ayuntamiento confía en que a final de este año se pueda licitar la obra, aunque es un plazo demasiado optimista.

La resolución del contrato, no obstante, no supone el fin de la historia, ya que la empresa podría recurrir a los tribunales o el Ayuntamiento en caso de que la resolución sea contraria a sus intereses. UCOP ya ha mostrado su intención de acudir al juzgado y, de hecho, ya ha dirigido al contencioso un recurso por el acuerdo del modificado de obra. El cogobierno insiste en que los tribunales no influirán en la conclusión de la obra y que se podrá sacar a licitación, aunque el juez puede dictar medidas cautelares para que el proceso se quede paralizado hasta que se resuelva. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el Palacio de Congresos de Torrijos, que ha seguido un largo proceso judicial hasta poder encargar a otra obra la conclusión de la ampliación del espacio.

A todo esto hay que sumar la delicada situación económica de la empresa granadina, al borde de la declaración de concurso de acreedores según las últimas informaciones.