El cogobierno aparca el presupuesto hasta conseguir el apoyo de Ganemos

El equipo de gobierno sacó ayer -a última hora- de la comisión de Hacienda el punto relativo a los presupuestos municipales para 2017. Finalmente, al próximo Pleno del próximo 29 de diciembre no irán las cuentas municipales para el próximo año -tal y como se preveía- y sí las ordenanzas fiscales a para 2017 que, todo apunta, que saldrán adelante a pesar de que el cogobierno no ha tenido finalmente en cuenta ninguna de las alegaciones de los grupos de la oposición. La aprobación de los presupuestos tendrá que esperar, al menos, hasta el próximo mes de enero, momento en el que el cogobierno espera contar para sacarlos adelante con el tan necesario sí de Ganemos Córdoba que aún no tiene, aunque está convencido de que sólo es cuestión de tiempo.

Ayer, el viceportavoz de la formación verde Alberto de los Ríos insistió en que "a día de hoy nuestro voto a los presupuestos sigue siendo no". "No vamos a cambiar el voto mientras no cambie el clima político y las relaciones entre los tres grupos [que firmaron el pacto de gobernabilidad, PSOE, IU y Ganemos Córdoba]". Ganemos Córdoba hizo llegar hacer unos días un decálogo de condiciones al equipo de gobierno para apoyar los presupuestos. La delegada de Hacienda, Alba Doblas (IU), insistió ayer en que "no se ha descartado" ninguna de esas propuestas". "Hay en todo momento una mano tendida del gobierno local", apostilló.

En medio de esta partida de ajedrez de la negociación política que juegan el cogobierno y la formación cuyo portavoz es Rafael Blázquez, el PP insistió ayer, por boca de su portavoz, José María Bellido, lamentó que el presupuesto no se apruebe por la decisión de "43 personas de la asamblea de Ganemos Córdoba, a las que no ha votado nadie". "La alcaldesa está encantada con el chantaje y solo quiere negociar con ese partido; le pediría que no ligue el futuro económico de la ciudad a la decisión de 43 personas", sentenció. El PP demanda su derecho a negociar al ser un grupo con más ediles del Pleno.

En ese decálogo, Ganemos Córdoba exige, entre otras iniciativas, una partida para la puesta en marcha del Plan de Apoyo al Comercio de Cercanía. También, demanda la puesta en marcha de un Plan de Turismo Sostenible y la mejora y ampliación del carril bici, la mejora del transporte público, aparcamientos disuasorios y la peatonalización de algunas calles en barrios no pertenecientes al centro. Asimismo, demanda una partida para la implantación de un operador energético, para la elaboración de un plan para la instalación de energías renovables y prever partidas para iniciar un proceso de "comunidades en transición", que incluyan medidas para la soberanía alimentaria (Pacto de Milán), y la protección de los espacios de interés ambiental. Asimismo, pide la aprobación definitiva y la ejecución del Plan de Ordenación y Protección de la Sierra de Córdoba y el Plan Campiña, y el incremento de la superficie arbolada en el cinturón de la ciudad.

En Servicios Sociales pide "replantear la finalidad y función de la ayuda a domicilio concertada" hasta su municipalización. Otro punto demandado es potenciar y aumentar el presupuesto en el Programa socioeducativo e intervención social de calle y otros programas comunitarios de las zonas básicas. En materia de Cultura pide la puesta en marcha de la de la Casa de las Córdobas y exige una partida presupuestaria para los estudios y trabajos iniciales de exhumación de las fosas de víctimas del franquismo.