El cogobierno asume que la adjudicataria del centro de ferias no terminará la obra

Pintan bastos para el Ayuntamiento en lo que respecta a las obras del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) del Parque Joyero. El cogobierno ya ha asumido que UCOP, la constructora granadina adjudicataria de las actuaciones, no las terminará, según destacó ayer el teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, y que sólo quedan dos caminos a partir de ahora con respecto a UCOP: o las rescisión del contrato, pero con el matiz de que se rescinde por el incumplimiento de la empresa -UCOP pidió rescindirlo pero por incumplimiento del Ayuntamiento- o la imposición de penalidades a la adjudicataria. "Estamos estudiando qué camino seguir", destacó Aumente. "El contrato sigue en vigor y la empresa está obligada a cumplir", sentenció el teniente de alcalde de Presidencia, quien adelantó que ante el informe contrario de Intervención General de dar una nueva prórroga a UCOP de dos meses y dos semanas que planteaba el Ayuntamiento -sería ya la tercera que se le concede a UCOP-, "no se va a levantar el reparo". "Se va a intentar que la empresa siga cumpliendo el contrato", apuntó Aumente.

Y es que el Ayuntamiento va a intentar por todos los medios que el asunto no llegue a los tribunales aunque, a tenor de como se están desarrollando los hechos, parece abocado a ello. Si el asunto finalmente llegara a los tribunales, el empantanamiento de las obras en lo que a plazos se refiere podría llegar a ser sine die. Sea como sea, esta obra que debía de estar acabada en un primer momento en julio de 2016 parece que va a estar parada durante un largo tiempo.

Ese informe de la Intervención General contrario a la prórroga relata que "parecen existir indicios de haberse ejecutado unidades de obra que implicarían una modificación del contrato sin haber obtenido autorización para ello y, lo más importante, sin modificar en caso de ser necesario el proyecto de obras aprobado en su día". Esas actuaciones no autorizadas ascienden a unos 522.000 euros. Aumente insistió ayer en que "no sé si alguien le ha dicho a la empresa que continúe con esas actuaciones que no estaban en el proyecto, pero de ser así no ha sido nadie del equipo de gobierno, esas órdenes sólo las puede dar la dirección facultativa de la obra, pero Intervención no lo da por hecho, dice que parecen existir indicios".

Hasta el momento y tras la última prórroga concedida, el plazo dado a la empresa para concluir las actuaciones expiraba ayer. Aumente destacó que el equipo director de las obras ya avanzó en un informe al Ayuntamiento que el ritmo de los últimos meses que estaba llevando UCOP con respecto a las actuaciones no eran los propios de una obra de esa envergadura. E insistió en que "todavía queda por ejecutar el 47,64% y una cantidad pendiente de ejecución de 5,2 millones de euros, algo que no se puede hacer en dos meses [plazo que sumándole dos semanas más se le iba a conceder a UCOP como tercera prórroga], pero en este caso el objetivo era seguir con la negociación e intentar salvar el proyecto". "El incumplimiento de la empresa lleva al estudio de las dos citadas opciones, tanto por el servicio de contratación, como asesoría jurídica", añadió.

Aumente recordó que el actual equipo de gobierno "no apoyaba este proyecto, pero el interés era terminar en plazo y adecuadamente". "Ahora el interés es que no ocurra un caso como el del Palacio de Congresos de la Calle Torrijos", insistió. Y descargó toda la responsabilidad de lo ocurrido en UCOP sentenciando que la constructora empezó a dar problemas prácticamente "al día siguiente de colocar la primera piedra", puntualizó el teniente de alcalde de Presidencia.