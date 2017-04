Las claves de la seguridad en la carrera oficial

Criticada y defendida a partes iguales, la seguridad de la Semana Santa, y en especial de la nueva carrera oficial, ya está definida. Será hoy cuando se apruebe de manera definitiva en la Junta Local de Seguridad celebrada en la Subdelegación del Gobierno. A pesar de las voces alarmitas que han surgido en torno a este asunto, el Ayuntamiento ya ha dejado claro que la seguridad está garantizada. Aquí se recogen algunas de las claves de la ordenación que el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno tienen previstas para la Semana de Pasión, tanto en materia se seguridad como en la reordenación del tráfico.

Habrá cuatro calles abiertas para ir a la Mezquita, el resto no se podrá transitar

circulación de peatones

Todo el recorrido de la carrera oficial contará con un trazado peatonal garantizado desde la zona donde están los palcos y sillas y el edificio más cercano. Este espacio mide como mínimo 1,80 metros, excepto en algunas partes,donde se reduce a 1,50. Lo que se pretende potenciar con este sistema es la movilidad de los peatones, que en ningún momento podrán permanecer parados en estos trazados. La evacuación por emergencias está garantizada también con esta anchura.

limitaciones

El paso de viandantes por los lados de la carrera oficial está garantizado, con limitaciones. En este caso, tan sólo podrán acceder a estos trazados los residentes, los trabajadores, los huéspedes y los clientes de los comercios, además de quienes tengan palco o silla. Para evitar que se cuele quien no debe, habrá controles de seguridad en los puntos de acceso. Esto es, en los lados del Puente Romano, en la esquina de Torrijos con la plaza del Triunfo, en Cardenal Herrero con Judería y en Cardenal González.

paso libre

Habrá zonas donde la circulación de los peatones sea libre, sin restricciones. En este caso, las calles habilitadas para estar en el entorno de la Mezquita-Catedral sin control de acceso serán Magistral González Francés y Cardenal Herrero, pero no en su totalidad. En el primer caso, será libre el tramo desde la plaza de Santa Catalina hasta la esquina con Cardenal Herrero y en esta última se podrá pasar desde esa misma esquina hasta donde están los palcos, cercanos a la Puerta del Perdón. Para llegar hasta aquí se usarán las calles Céspedes, Velázquez Bosco, Encarnación y Martínez Rucker; el resto de calles que dan a la Mezquita están cerradas al paso de peatones. Y aunque la prohibición de paso no sea tal en el Puente Romano, el Ayuntamiento sí recomienda evitar usarlo y cruzar por Miraflores o San Rafael, ya que al final del primero empieza la carrera oficial.

tráfico

El tráfico rodado también sufrirá numerosas variaciones durante la Semana Santa, si bien no serán definitivas, sino que se aplicarán cuando sea necesario. En el entorno más directo de la carrera oficial los cortes más destacados será el de las calles Amador de los Ríos, Encarnación y Rey Heredia. Se cortarán además tanto por la carrera oficial como por la acumulación que se prevé de personas, haciendo imposible la circulación. Entonces, ¿qué harán los residentes con el coche? El Ayuntamiento ha planteado alternativas de salida y entrada como cambio de sentido en la calle Pompeyos para ir hasta Las Tendillas, doble dirección en Ambrosio de Morales, Antonio del Castillo y Horno del Cristo y desviación hacia esta última calle desde Portería de Santa Clara y Osio. En la zona de la Trinidad se cortarán las calles Tejón y Marín, Lope de Hoces y Almanzor para que los coches no vayan hasta la Mezquita (excepto para las cocheras) y tampoco se podrá circular hacia Conde y Luque. Se garantizará además el acceso al parking de la calle Sevilla "cuando las circunstancias lo permitan" (cuando desde aquí no se pueda ir hasta Las Tendillas se invertirá el sentido de salida). El Puente de Miraflores tendrá tráfico hasta que la afluencia de público aconseje lo contrario y en este entorno se cortará Lucano cuando haya mucha gente. Las pilonas de Rodríguez Marín y Corredera se bajarán para canalizar el tráfico y habrá momentos en los que para salir del Centro no se pueda usar Carbonell y Morand, por lo que se habilitará el eje Tendillas-San Álvaro para salir por Osario.