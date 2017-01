Las claves de la defensa de Gómez

El juicio contra el empresario y líder de UCOR, Rafael Gómez, y sus hijos se reanuda hoy después de una primera semana en la que se sucedieron las declaraciones de los acusados y de los testigos llamados por la defensa del propio Gómez y su familia. Como era de esperar, en estos días el empresario se ha desvinculado de cualquier práctica irregular en las cuestiones económicas de sus empresas, a pesar de que la Fiscalía y la Abogacía del Estado le acusan de cometer 11 delitos contra la Hacienda Pública por los que se enfrenta a 44 años de prisión por supuestamente defraudar 70 millones de euros al dejar de pagar impuestos en sus sociedades.

Ni Gómez ni sus hijos sabían nada de cuentas. "Mire, yo es que no sé lo que es el IRPF ese", llegó a decir el empresario, quien mantuvo que nunca dio instrucciones a sus asesores. Sus trabajadores han confirmado esos argumentos y hasta han achacado a un problema de impresión la no presentación de la declaración del IRPF del año 2006.

La sesión se reanuda hoy y por los juzgados se verán pasar los peritos e inspectores que darán una visión más técnica de los hechos que se enjuician. Está previsto que la vista concluya a final de semana con las conclusiones de todas la partes y quizá entonces se podrá volver a escuchar el testimonio de Gómez. Por el momento, esto es lo que ha pasado desde que arrancó el juicio el pasado 16 de enero.

"No sé de lo que me está hablando"

"Mire usted, yo no entiendo, es que realmente no sé de lo que me está hablando, no sé que es el IRPF ese. Yo sólo firmaba lo que me ponían por delante". Ésta es parte de la declaración del empresario Rafael Gómez a preguntas de su abogado, Severino Martínez, y en presencia del titular del Juzgado de lo Penal número 3, Miguel Ángel Pareja, en la primera sesión de la vista. El empresario y político desvinculó a sus hijos de cualquier responsabilidad, pero no hubo manera de que aclarara quién era la persona que tomaba las decisiones en el grupo de empresas de Arenal 2000. Gómez y sus vástagos repitieron una y otra vez la misma historia: que sólo iban a trabajar y que Gómez tenía buen olfato para los negocios, pero nada más. Tampoco se celebraban consejos de administración, a pesar de que los acusados eran consejeros de las distintas empresas, y nunca supieron si la empresa daba beneficios, dijo en su declaración ante el juez. El departamento contable, según su declaración, iba por su cuenta y sus acciones no estaban revisadas por nadie de la familia Gómez. Podrá ser verdad o no, pero el hecho de desconocer un delito no exime de la culpa al que lo ha cometido, si es que lo ha cometido.

los auditores confirman a gómez

Rafael Gómez no dio instrucciones ni a sus asesores ni a los auditores sobre el pago de los impuestos de sus empresas, ni tampoco se preocupaba por ellos. Ésta fue la afirmación que repitió la docena de testigos que declararon en la segunda sesión del juicio, todos ellos llamados por la defensa del empresario y su familia. Los testigos insistieron, en una estrategia estudiada, que no hablaban con Gómez sobre la situación contable, sino que sus interlocutores en las sociedades eran Antonio Martínez y Daniel Barrios, corroborando así la versión de los hijos del empresario.

En la segunda sesión se escucharon frases que podrían considerarse un chiste si no fuera porque eran declaraciones ante un magistrado en un juicio en el que a los encausados se les acusa de haber defraudado 70 millones de euros a Hacienda. Así, uno de los asesores dijo que no presentó la declaración de la renta un año "porque no pudo imprimirla" y que quizá se equivocó al darle al botoncito.

la estrategia de desviar la atención

En la tercera sesión del juicio contra Gómez, su abogado llamó a declarar a varios testigos que poco o nada podían hacer, ya que los temas que expusieron en esta tercera sesión no versaban sobre los hechos encausados.

El juicio se reanuda hoy, jornada en la que intervendrán ocho peritos para intentar arrojar luz sobre los hechos. Para ello, en la sala se desarrollará una prueba conjunta -algo habitual en este tipo de sesiones, en las que existe la opción de réplica, dúplica y aclaraciones-, tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Cada uno responderá a cada uno de los delitos sobre los que se acusa a Gómez (un total de 11). En este caso, cuatro de los peritos son de la Agencia Tributaria y han sido llamados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado. El quinto perito, por su parte, ha sido designado judicialmente y también llega de la Agencia Tributaria, mientras que los otros tres son de la defensa de Gómez y sus hijos.