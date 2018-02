La ciudad de las polémicas

Pero mira que gusta una polémica en Córdoba. Motivos, desde luego, hay pero, si no los hay, da igual. El caso es elevar a categoría de asunto de Estado cualquier anécdota, incidente o tema y buscar el enfrentamiento porque sí. Polémicas artificiales, a mi entender, son las que han surgido esta semana en menor medida con el botellón del sábado de Carnaval en la plaza Juan Bernier y más especialmente con el diseño de la carrera oficial de la Semana Santa. En el primer caso, decir que Córdoba tiene un problema con el botellón, sinceramente, no creo que sea fiel a la realidad. Es cierto que el pasado 17 de febrero la cosa se fue de madre y que hay que empezar a tratar este asunto desde la base para evitar que el consumo de alcohol esté tan presente desde edades tan tempranas. Más control y concienciación, además de una reflexión en profundidad sobre en qué se está convirtiendo el casco histórico.

Precisamente aquí surge el otro gran tema de la semana, el enfrentamiento por el diseño de la carrera oficial en el que ha entrado todo el mundo y en el que a IU le salió el tiro por donde ya saben. Bien es cierto que otro sambenito de la ciudad es que no nos acordamos de Santa Bárbara hasta que no truena y, con esto de la Semana Santa, ha pasado igual. Por lo que sabemos, el diseño del recorrido por el entorno de la Mezquita-Catedral se mantendrá igual, salvo que el tramo de Magistral González Francés se acorta precisamente para evitar problemas de seguridad. El Ayuntamiento está estudiando medidas para facilitar el acceso de los vecinos -después de las quejas del año pasado- y mejorar en la movilidad del entorno. Precisamente las asociaciones vecinales reclamaron al inicio de la Cuaresma la participación anunciada el año pasado. El teniente de alcalde se Presidencia y Seguridad Ciudadana, Emilio Aumente, se reunió con ellos, pero después se quejaron de los pocos datos que se ofrecieron. El portavoz de IU, Pedro García, en un intento de sacar partido de la polémica se despachó diciendo que la petición de los vecinos era legítima y minutos después se encontró con el zasca de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, de que la comisión que tiene que tratar todos esos asuntos es competencia de IU. Por si fuera poco, ahora las asociaciones de residentes que están molestos son las del Campo de la Verdad y Guadalquivir, porque dicen que ellos también sufren las consecuencias de la Pasión por los aparcamientos. Sinceramente, no recuerdo ningún comunicado de esos colectivos el día que se conoció que el Distrito Sur era el quinto más pobre de España, aunque sí hay que decir que respondieron a la llamada de este periódico cuando fueron preguntados. La Federación de Vecinos Al-Zahara -que también se ha pronunciado en este de la Semana Santa- tardó seis meses en reclamar un plan para el Distrito Sur y lo hizo tras una rueda de prensa en la que se trataron las carencias de los colectivos.

Creo que son temas más importantes que debatir que otras polémicas artificiales que esconden de manera más o menos explícita cuestiones ideológicas que se resumen en el rechazo a la Semana Santa y la confusión de la titularidad de la Mezquita-Catedral con todo lo demás. Hasta con Cáritas.