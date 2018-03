La cifra de cordobeses que vive fuera de España crece un 38% en una década

A fecha de 1 de enero de 2018, un total de 20.713 cordobeses vivían fuera de España. Así lo expone el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero, publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que se remonta hasta el año 2009. Desde ese ejercicio, la población cordobesa que reside fuera de las fronteras españolas ha crecido casi un 38%, ya que en 2009 el dato superaba por poco las 15.000 personas. El padrón del INE ofrece los datos puros y duros, no así las razones de por qué esta cifra no ha parado de crecer ni un solo año desde que se comienza a estudiar la variable.

Con ello, se entiende que esa población aumente teniendo en cuenta, por ejemplo, que la estadística de emigraciones e inmigraciones siempre deja un saldo negativo en las cuentas poblacionales de la provincia. Este padrón va más allá, ya que contabiliza a las personas nacidas en un territorio, en este caso Córdoba, que residen de forma permanente en otros países que no son España. La tendencia de crecimiento se entiende, por un lado, con las mismas razones con las que se analizan esas emigraciones. La crisis ha obligado a muchos a marcharse de Córdoba para poder ganarse la vida. En cuanto al padrón citado, da una visión más amplia porque esas emigraciones son al extranjero, teniendo en cuenta que hay muchos cordobeses que hacen mudanzas provinciales, dentro del propio país. Además aquí desaparece la variable de aquellas personas que regresan a sus países de orígenes, inmigrantes que han residido en España pero que por la razón que sea vuelven a su origen. Aquí no ocurre eso, ya que esas más de 20.700 personas nacieron en algún rincón de la provincia cordobesa, por lo que sus causas son totalmente distintas.

El dato, como ya se ha dicho, se remonta a 2009, cuando la cifra de cordobeses residentes en el extranjero era de 15.078 personas. A partir de aquí la cifra siempre fue creciendo y lo hizo con un porcentaje de subida de entre un 3% y un 4%. El mayor incremento se registró entre los años 2013 y 2014, cuando esa población pasó de 17.501 personas a 18.281, lo que supuso una subida de casi un 4,5%. Y precisamente la subida menos destacada se contabilizó entre el año pasado y el actual, cuando esa población se incrementó en 410 cordobeses, una subida de poco más del 2%.

Los últimos datos más detallados -los que informan, por ejemplo, del sexo de esa población- pertenecen al año 2017. Teniendo en cuenta el género, la diferencia entre hombres y mujeres cordobeses que viven fuera de España no es apenas perceptible. El año pasado, esa población sumó 20.303 personas, de las cuales 10.155 eran hombres y 10.148, mujeres, prácticamente un 50%-50%. Sin embargo, esto no ocurre si se analizan los datos nacionales ya que aquí el número de inscripciones de mujeres residentes en el extranjero supera al de los hombres; no obstante, según detalla el INE por continentes, en África, Asia y Oceanía figuran más hombres inscritos que mujeres.

Respecto al lugar actual de residencia de esos cordobeses, muy por encima del resto de continentes destaca Europa. Teniendo en cuenta los datos de 2017 -20.303 personas-, el 67,3%( (13.662) de esa población tenía afincada su residencia en algún lugar del continente europeo. Dentro de este ámbito también hay muchas diferencias, con países que destacan muy por encima del resto. En el caso de Europa, la palma se la lleva Francia, con 4.404 cordobeses viviendo allí (el 32,2%), seguido este país por Alemania (3.478), Bélgica (1.898) y Suiza (1.099). América es el segundo continente donde más cordobeses residen, concretamente 5.697. Aquí son Argentina y Brasil los países más captadores de esta población, con 1.384 y 1.029 cordobeses, respectivamente. El resto quedaría de la siguiente manera: Oceanía 549, Asia 224 y África 171.