Los centros de la zona Brillante Oeste dejan sin cubrir 60 plazas

El argumento del descenso de la natalidad sigue haciendo mella en los colegios de la capital, incluso en aquellas zonas de mayor crecimiento urbanístico y donde no hace tantos años la demanda de puestos escolares era muy superior a la oferta. Es el caso del distrito educativo denominado Brillante Oeste, que incluye a 14 espacios educativos y que durante el periodo de escolarización ha visto cómo sólo se han recibido 515 solicitudes para las 575 plazas disponibles, con lo que finalmente han sido 60 las que se quedan vacantes. No obstante, y según los datos que manera la Delegación de Educación, la realidad de cada uno de esos colegios es muy distinta, pese a a estar localizados en la misma área de influencia. Así, de los 14 centros, en cinco de ellos sí se ha producido más demanda que oferta, mientras que en los otros nueve no se han llegado a cubrir todos los puestos disponibles.

Los dos colegios que más han atraído a las familias de estos barrios son La Salle -de régimen cocertado- y Salvador Vinuesa -público-. En ambos, la plazas para la entrada de niños de tres años era la misma -75-, si bien han registrado 97 solicitudes en el caso de La Salle y 95 en el Salvador Vinuesa, con lo que tendrán que recurrir al sorteo. Una situación parecida ocurre en el Tirso de Molina, donde hay 32 peticiones para 25 plazas, mientras que en el Bética-Mudarra (Teresianas) hay 52 peticiones para 50 puestos y en Turruñuelos 29 demandas para 25 pupitres.

En el lado opuesto se sitúan los otros nueve centros, entre los que se incluyen también escuelas infantiles, como Bambi -en la que hay la misma demanda que oferta (25), mientras que en el resto hay diferencias -algunas de ellas significativas-. El colegio Obispo Osio sólo ha cursado tres solicitudes para sus 25 puestos, mientras que la escuela infantil Kinder recibió diez para también sus 25 pupitres, el mismo número que en el centro Antonio Gala. Hay que diferenciar que Bambi es una escuelas infantil y recibe niños de hasta tres años, mientras que Kinder oferta plazas hasta los seis años.

La Aduana, uno de los recintos que más problemas ha registrado durante el último curso por el estado de las instalaciones, sólo cubre 31 de las 50 plazas existentes, mientras que Noreña cuenta con 40 demandas frente a las 50 disponibles. En las Margaritas casi se llega al lleno con 23 demandas para 25 y en Giner de los Ríos se contabilizaron 14 peticiones para 25. En cuanto al colegio Mediterráneo, el número de plazas es de 75 y se han anotado 54 peticiones.

A nivel general, la Delegación de Educación ha elevado hasta 43 los centros que tendrán que recurrir al sorteo, de los que 22 son públicos y 21 concertados. Esto representa un 16,1% de los 267 centros inmersos en el proceso de escolarización. Desde el área que en Córdoba dirige Antonio José López destacaron que el que el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial, Secundaria y Bachillerato, cuyo plazo de admisión finalizó el 2 de abril, ha transcurrido con normalidad. Otro de los aspectos que destacaron fue "todas las comisiones de escolarización cuentan con plazas suficientes para dar respuesta a las solicitudes presentadas en la zona de influencia".