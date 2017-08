El centro también cierra por vacaciones

Si ya es algo extraño ver las calles del centro de Córdoba repletas de gente un domingo cualquiera -salvo en la campaña de compras navideñas-, cuando llega el verano y el mes de agosto la imagen se antoja, cuanto menos, imposible. Bajo los efectos del azote del calor de este mes, que parece que nunca va a dar una tregua, el centro de la capital está literalmente muerto un domingo. Sólo hay que dar una vuelta por las calles de la zona más comercial de Córdoba para dar fe de este panorama que a simple vista resulta descorazonador para una capital de provincia. Si a primera hora algunos jóvenes despiden la noche del sábado en el bar Don Pepe de la calle Diego de León, a media mañana son pocos ya los que se adentran en el núcleo central de la ciudad y menos los coches que pasan por el paseo de la Victoria. Algún que otro turista despistado llega a la plaza de las Tendillas en dirección a la Mezquita-Catedral, mientras que una familia busca asiento en alguna de las pocas cafeterías que no ha decidido echar el cierre en agosto o intenta sofocar el calor en la socorrida heladería La flor de Levante, que está a pleno rendimiento. Y es que, pasearse un domingo por el centro puede llegar a ser infructuoso si es que algún servicio se requiere o, por ejemplo, alguien aspira a tomarse una cerveza. Salvo los que no cierran ni aunque truene, granice o el mercurio supere los 43 grados -como los establecimientos de la calle La Plata-, la gran mayoría de los bares y restaurantes lucen estos días en sus puertas el socorrido letrero de "cerrado por vacaciones". Así luce, por ejemplo, la taberna El Pisto desde el pasado 29 de julio: "Cerrado el mes de agosto por descanso de nuestra distinguida clientela y amigos". Ubicado en la plaza de San Miguel, este tradicional local abrirá sus puertas el 29 de agosto. Y así, uno y otro bar y también alguna que otra tienda de ropa, que anuncia que reduce su horario comercial por aquello de que es agosto. Así, hasta llegar a alguno de los pocos establecimientos que en la calle Claudio Marcelo abre sus puertas los domingos. Además del socorrido estanco para aquellos que fuman, el bar El Capirote también abre en jornada festiva, incluso siendo agosto. Su gerente es Francisco Ríos y sólo utiliza una palabra para definir este mes en la hostelería de Córdoba y en domingo; no es otra que "desértico". Aunque son varios los clientes que aguardan en la terraza a que uno de los camareros les atienda, Ríos asegura que los fines de semana del verano "estamos vacíos". Tanto que este año han decidido cerrar sus puertas por las tardes los sábados y domingos "porque no viene nadie", expone. Así, asegura además que "el poco turismo que hay se refugia en los hoteles".

El panorama es similar en el bulevar del Gran Capitán. Apenas una decena de personas camina pasado el mediodía buscando la sombra como si de un tesoro se tratase, ya que ninguno de los locales abre sus puertas. Algo más de suerte corren los que intentan tomarse algo con los amigos en la avenida del Gran Capitán, ya que allí sí que hay cierta tregua y posibilidad de degustar alguna que otra tapa. Es lo que hacen José Luis Romero y Carmen Sanz, quienes han disfrutado ya de sus vacaciones y que aprovechan un domingo de agosto para reconciliarse con el regreso al mundo laboral. "La camarera nos ha dicho que este verano parece que hay menos gente", sostiene Sanz.

En ronda de los Tejares más de lo mismo, aunque el paso de algunos coches y los autobuses de Aucorsa mitigan el silencio de un domingo sin apenas actividad, al tiempo que poco más de dos pares de establecimientos sirven a su clientela local, esa que no perdona su visita por mucho domingo y por mucho agosto que sea. Pero es que en Cruz Conde la situación, en lugar de mejorar, parece empeorar. Bajo sus toldos, apenas un grupo de señoras caminan de vuelta al hogar sin tener la oportunidad de sentarse o acceder a ningún local. Todos cerrados por agosto, salvo las heladerías, que son las que dan un poco de vida a este agosto que encara ya su segunda semana. Pero es que no es sólo el centro el que está desierto, sino que la actividad también decae en el resto de la ciudad a la espera de que los días del estío pasen.