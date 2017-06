Más de un centenar de trabajadores de Justicia exigen el servicio de guardia 24 horas

Más de un centenar de trabajadores de la Administración de Justicia se concentraron ayer frente a la Audiencia Provincial para exigir la implantación del juzgado de guardia 24 horas en Córdoba. Según detalló el presidente de la Junta de Personal de la Administración de Justicia de Córdoba, Antonio González, el anuncio de la Junta sobre la puesta en marcha de este servicio el año que viene (en la Ciudad de la Justicia) es una buena noticia pero estarán "vigilando". Para González, lo importante y el mayor logro es que se haya conseguido que se reconozca que "Córdoba merece un sistema de guardia". Para el portavoz de los trabajadores de la Justicia en Córdoba que el Parlamento sacara adelante esta cuestión es un "compromiso" y por eso mismo esperan que, de verdad, esté listo para el verano del año que viene (fecha límite dada por el consejero de Justicia, Emilio de Llera).

González explicó que Córdoba cuenta con las condiciones necesarias para tener este juzgado de guardia, la más básica, su cantidad población. Pero también, a nivel normativo, cuenta con un requisito indispensable para este servicio: tener ocho (o más) juzgados de Instrucción. El presidente de la Junta de Personal de la Administración de Justicia de Córdoba recordó que en los años 90 ya había ocho juzgados de Instrucción, si bien en 1992 se eliminó uno para convertirlo en Penal número 4. Es a partir de 2011 cuando de nuevo brota la necesidad de abrir un servicio judicial de guardia ya que en ese año se crea de nuevo Instrucción número 8. Sin embargo, apuntó González, el problema vino con la crisis que paralizó absolutamente todo.

Una vez que Francisco de Paula Sánchez Zamorano toma posesión como presidente de la Audiencia Provincial, en 2014, se renueva esa petición. Todas las instancias que debían apoyar este nuevo juzgado (CGPJ, Gobierno y Junta) lo hacían; sin embargo el gobierno andaluz afirmó que habría que esperar a la creación de la Ciudad de la Justicia porque hacer obra en el Palacio de Justicia actual no tendría sentido. No obstante, como recordó González, la Junta siempre había estado de acuerdo con este servicio de guardia. El problema vino, rememoró, cuando De Llera supedita la creación del juzgado 24 horas al nacimiento de la Oficina Judicial (otro reclamo más del sector) y "eso no era lo que había prometido".

Fue el pasado miércoles cuando todos los grupos en el Parlamento de Andalucía aprobaron por unanimidad la implantación definitiva del juzgado de guardia 24 horas para Córdoba y con 2018 como horizonte.