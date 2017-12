Las cementeras suman fuerzas contra la innovación que afecta a Cosmos

La Agrupación de fabricantes de cemento de España (Oficemen) ha alegado a la innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Córdoba para regular la utilización de residuos como combustible alternativo en instalaciones industriales, al considerar que el documento carece de "solvencia técnica". Oficemen, donde está integrada Cementos Cosmos, firma afectada por el cambio de normativa, ha expresado que "muchas de las argumentaciones utilizadas adolecen de rigor técnico y suponen un agravio comparativo para la industria cementera local".

Las cementeras apuntan a la "valoración de impacto en la salud", aportado por la Gerencia Municipal de Urbanismo, que expresa que el uso de residuos como combustibles alternativos en el seno de un proceso industrial "supone un incremento de las emisiones sonoras, del consumo de agua y de las emisiones atmosféricas".

Los trabajadores de la fábrica también alegan contra el cambio del PGOU

Oficemen ha aportado informes y documentación técnica de organismos independientes en los que se argumenta "una visión de la valorización de residuos contraria a la ofrecida desde Urbanismo". Las cementeras defienden que el uso de combustibles derivados de residuos en fábricas de cemento es un práctica "avalada y potenciada por la Unión Europea", que se lleva realizando "con éxito desde hace más de 40 años en todos los países del centro y el norte de Europa".

Los trabajadores de Cosmos también han presentado alegaciones a la innovación del Plan General de Ordenación Urbana. El presidente del comité de empresa, Delfín Fernández, considera que ha quedado "claro" que la valorización con residuos no peligrosos como combustibles alternativos "no es perjudicial para la salud" y que hay informes que certifican que desde que evalúa Cosmos las emisiones contaminantes "no sólo no han aumentado, sino que están por debajo de los valores límites", por lo que el informe de Urbanismo "no refleja la realidad".