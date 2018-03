Una celebración diferente para pasar el 28-F

El día no invitaba mucho a salir a la calle. Ni terraza, ni parque, ni perol, ni nada de nada. Como lo que mejor le viene a Andalucía en estos momentos es la lluvia, el tiempo también quiso rendir su particular homenaje al día de la comunidad autónoma y lo hizo en forma de agua y viento, una climatología que no permitía cantar el himno a pleno pulmón en la calle. Sin embargo, los sitios resguardados también tienen sus encantos y más si son un museo. El Bellas Artes y el Arqueológico ofrecieron ayer entrada libre y actividades variadas para los más pequeños que venían de adelantar la celebración del 28-F en el colegio con desayuno molinero incluido.

Este fue el caso de Carlos, un chaval de 11 años que acudió hasta el Museo Arqueológico para participar en una actividad de pintura. Mientras derrochaba su arte sobre el lienzo de papel contaba que "mi familia siempre se va al campo este día, pero con las lluvias no se puede". A pesar de la decepción de no poder subir a los Villares, Carlos parecía contento con esta actividad. "Me gusta porque así no nos tenemos que quedar en casa aburridos", comentaba lápiz en mano.

El Arqueológico fue, además del abrigo de este taller artístico infantil, el lugar elegido por muchos turistas que, ante la lluvia, eligieron el espacio para resguardarse del agua y a su vez admirar el gran pasado arqueológico y artístico de la ciudad.

Y el Bellas Artes más de lo mismo. Aunque la pinacoteca de la plaza del Potro estaba aún más animada. Allí, precisamente con motivo del Día de Andalucía, la Delegación de Cultura de la Junta organizó una actividad de danza que llenaba de música el patio que conecta este museo con el Julio Romero de Torres. El grupo cordobés Danza Instintiva montó una auténtica fiesta a la que se unieron la mayoría de visitantes del museo que como Charo, sevillana, se lo encontró de casualidad. "Veníamos a ver el museo y hemos acabado bailando", explicaba divertida la andaluza mientras intentaba recuperar el aliento.

Y de la danza, a la pintura. También en el Bellas Artes se organizó una actividad con motivo del 28-F que consistió en hacer un repaso de Andalucía a través de la obra de José Garnelo.