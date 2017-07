En casa, siempre es mejor con aire

Los cordobeses, en especial los residentes perennes por diferentes razones, entre las que primarán motivos laborales, recordarán el verano de 2017. Lo recordarán por esas avenidas desiertas bañadas en un asfalto que despide lenguas de fuego, por buscar la sombra pegado a la pared y por acelerar el paso hasta llegar al refugio acondicionado y climatizado del hogar.

La provincia de Córdoba ha sufrido dos de las olas de calor más intensas de la historia -que se sucedieron la última semana de junio y a mediados de julio-, y el mercurio situado en la estación meteorológica del aeropuerto ha batido récords hasta alcanzar los 46,7 grados.

Tanto los remojones en la fuente de las Tendillas como los abanicos y pliegues de papel han sido durante estos días habituales herramientas básicas para combatir el calor. Pero sin duda, el método más utilizado y deseado se encuentra en la vivienda, tiene, por lo general, forma rectangular y sopla un aire que refresca el espacio e invita al reposo y a no cruzar el umbral de la puerta, si no es necesario, hasta las diez de la noche como mínimo. Y es que bajo las circunstancias descritas, no es de extrañar que un estudio recientemente elaborado por el portal inmobiliario idealista revele que en Córdoba más de la mitad de los hogares cuentan con aire acondicionado, un porcentaje que solo es superado por el sevillano en el territorio español.

El estudio desvela que las provincias más propensas a verse afectadas por los riesgos que las altas temperaturas comportan, son las que cuentan con el mayor porcentaje de hogares climatizados. Respecto a las viviendas de alquiler, Córdoba se sitúa de nuevo en segundo lugar detrás de Sevilla, con un porcentaje del 73,3% de hogares equipados con dispositivos de refrigeración. Esto significaría que probablemente los aparatos son considerados un requisito fundamental a la hora de arrendar un piso, en una ciudad donde no son un lujo, sino una necesidad. Sin embargo, existe una extraña diferencia entre este porcentaje y el que recoge las viviendas equipadas que se venden en Córdoba, que es del 53,9%. El estudio descubre que en ciudades como Barcelona, la cifra de las casas equipadas que se venden y de las que se alquilan, son más próximas.

A nivel nacional Andalucía tiene por delante a Baleares, Madrid y Extremadura en el porcentaje de hogares que cuentan con estos sistemas, algo chocante si se tiene en cuenta que Andalucía es una de las comunidades autónomas más calurosas, si no la que más, de España.