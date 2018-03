"Nuestra carrera oficial es tan segura que ya nos la copian en otras ciudades"

Nos citamos en la sede de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba en un día en el que el temporal Emma siembra el caos en la ciudad y al día siguiente de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informara de que cobrará a las cofradías por consultar las previsiones para las procesiones. Llega a la sede tras su jornada laboral como profesor y se preocupa por una mujer que quiere reservar un sitio en la carrera oficial de 2018, que está muy criticada por colectivos vecinales.

-Anda que menuda está cayendo en plena Cuaresma.

-Por cierto, esta mañana me llamabais para preguntarme por lo de la Aemet, pero hasta el momento no tenemos confirmación.

-Me refería al conflicto vecinal por la carrera oficial, pero ya que ha sacado el tema, ¿qué es lo que opina de esa medida de la Aemet?

-Hombre, me parece mal, es una agencia que pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos y no es normal que cuando sólo la utilizamos una semana nos cobren por preguntar qué tiempo va a hacer para ver si podemos salir en procesión. En Córdoba somos 37 hermandades de penitencia, pero ahora suma todas las capitales y suma todos los pueblos. Estamos hablando de un dineral.

-Le decía que menuda está cayendo en plena Cuaresma por el tema vecinal. Usted ha referido en más de una ocasión que sabe que los vecinos del Casco Histórico apoyan que la carrera oficial esté en el entorno de la Mezquita-Catedral, entonces ¿qué representatividad les da a quienes se quejan de ella como representantes de los vecinos?

-Las preguntas que hay que plantearse son ¿por qué no protestaron el pasado mes de septiembre cuando empezamos a diseñar la carrera oficial de este año con el Ayuntamiento?, ¿por qué no protestaron el pasado mes de mayo cuando acabó la pasada Semana Santa tras la primera carrera oficial en el entorno de la Catedral? Elevar una protesta a 20 y pocos días de la Semana Santa no tiene sentido, cuando la carrera oficial está prácticamente ya para empezar a montarse. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ahora en Cuaresma tiene una mayor resonancia todo lo que dicen, una mayor repercusión mediática. En cuanto a la representatividad, creo que es legítimo que los ciudadanos quieran expresar sus opiniones al Ayuntamiento y me parece fantástico. Nosotros expresamos también nuestra opinión a través del Ayuntamiento, que es nuestro interlocutor; pero nosotros no somos los que tenemos que asumir esa relación con los ciudadanos, esas relaciones tienen que asumirlas las instituciones, en concreto el Ayuntamiento. Entonces, ¿la representatividad? No sé cuantas personas están asociadas a estas asociaciones, pero evidentemente serán muchas menos que cofrades a nuestras cofradías.

-¿Les consta que los vecinos estén a favor de la Semana Santa en el entorno de la Catedral?

-La asociación con la que tuvimos contacto el pasado año, la de la Medina, era una asociación abiertamente favorable al traslado de la carrera oficial al entorno de la Catedral. El año pasado, después de todo el ambiente de inseguridad que algunos plantearon en Cuaresma, vivimos un comienzo de la Semana Santa un poco difícil, sin embargo, al término de esa Semana Santa yo hablé con comerciantes de esa zona y se mostraban satisfechos de cómo se había desarrollado, comerciantes que en teoría estaban en contra de la Semana Santa antes de que comenzara, con lo cual te da un poco que pensar que muchas de estas opiniones, muchas de estas manifestaciones, están políticamente dirigidas. Somos conscientes de que la mayoría de estas asociaciones están dirigidas por personas con una cierta tendencia política, una tendencia política que además es contraria, no a la celebración de la Semana Santa en el entorno de la Catedral, sino a la propia celebración de la Semana Santa. Además, nosotros ahí no vamos a entrar. Cuando nos planteen una comisión para estudiar este tema, en el que estamos en una minoría de seis a uno y me parece absurdo, alguien debe pensar que los cofrades somos tontos.

-Obviamente, se refiere a la comisión creada para los usos del Casco Histórico, ¿qué papel le da en este asunto a la comisión?

-Insisto, se trata de una comisión en la que en el porcentaje de representación perdemos seis a uno; o sea, que el resultado de la comisión, contrario a esta carrera oficial, ya lo sabemos antes de que se reúna, por lo que la Agrupación de Hermandades y Cofradías no va a participar en ninguna comisión de este tipo, porque entendemos que nace ya con unos resultados decididos .

-Habla de una comisión que es municipal, por cierto, ¿cómo son las relaciones actuales de la agrupación con el Ayuntamiento?

-Cordiales. Nuestro interlocutor, Emilio Aumente, ha trabajado con nosotros codo con codo en el diseño de esta Semana Santa, e insisto, nuestras relaciones con nuestros interlocutores en el Ayuntamiento son buenas. Sabemos que hay miembros del cogobierno que no quieren esta Semana Santa, pero insisto, lo que es el trabajo, el día a día con el Ayuntamiento a través de Emilio Aumente sólo se define con la palabra cordialidad.

-¿Qué opina de que los vecinos demanden participar en ese diseño de la carrera oficial?

-Siempre he dicho que las hermandades son soberanas a la hora de elegir sus itinerarios y en un momento dado decidieron pasar la carrera oficial a la Catedral. Eso se consultó con el Ayuntamiento en su día, se aprobó y a partir de ahora nosotros trabajamos por esa Semana Santa con la carrera oficial en el entorno de la Mezquita-Catedral, evidentemente lo que creo ilógico es que las asociaciones de vecinos nos digan qué itinerarios debemos escoger para nuestras estaciones de penitencia, aunque nosotros tampoco le hacemos mucho caso a este tema. Si no podemos pasar por una calle por un determinado motivo, el Ayuntamiento nos indica que tenemos que quitarla del recorrido, eso es entendible, lo que no consideramos entendible es que las asociaciones de vecinos nos planteen cuáles deben ser nuestros recorridos o a dónde debemos de ir a hacer estación de penitencia.

-¿Está ya cerrada con el Ayuntamiento la carrera oficial?

-Está ya todo más o menos listo para empezar a montarla. Se han introducido ajustes en aquellos pequeños desajustes que pudiera haber habido el año pasado, se ha realizado un plano nuevo en el que se ha reducido el tamaño de los palcos, se ha modificado la posición de las sillas para que la carrera oficial quede a ambos lados arropada por el público, se ha mejorado la seguridad cortándola 50 metros para evitar el tapón que se producía en la calle Cardenal González...

-Le he escuchado en más de una ocasión que queda mucho aún por hacer respecto a la nueva carrera oficial y que llevará años

-Evidentemente. Tenga en cuenta que hasta el último año que tuvimos la carrera oficial en las Tendillas hubo cambios. Esa carrera oficial llevaba como carrera oficial décadas y aún así estaba en continuos cambios, por lo que no podemos pretender que en uno o dos años la nueva salga perfecta. Tendremos que seguir ajustando cosas y tardaremos un tiempo en que todo quede perfectamente acoplado. Lógicamente trabajamos para que sea en el menor tiempo posible.

-Hace unos días, en su exaltación a San Álvaro, patrón de las cofradías de Córdoba, el periodista José Antonio Luque reivindicaba un mayor papel de las mujeres en el mundo cofrade, ¿qué papel a su juicio juega la mujer en la actualidad en el mundo cofrade?

-Creo que la mujer ya tiene un papel muy importante dentro del mundo cofrade, mi vicepresidenta, por ejemplo, es mujer. Las mujeres se han ido incorporando con total normalidad a las hermandades y creo que ahora mismo están en condición de igualdad, que haya más o menos depende de que haya más o menos mujeres que quieran participar. Yo le puedo decir que en mi hermandad, particularmente, hay más mujeres que hombres en la junta de gobierno. No existe discriminación de la mujer en las hermandades, al contrario, creo que es el colectivo donde la mujer puede trabajar con mayor libertad.

-Luque también hablaba de que las cofradías debían de dar ejemplo a los jóvenes para que los que se acerquen a ellas se queden, ¿cómo va el relevo generacional?

-Estoy totalmente convencido de que el relevo generacional está asegurado, la incorporación de la juventud a las cofradías en Córdoba está ya muy consolidada, prácticamente la totalidad de las hermandades tienen grupos jóvenes que están muy activos, hay ya también muchos jóvenes que están ocupando cargos de responsabilidad en las hermandades. Los jóvenes no son ya en muchas hermandades el futuro, sino el presente, y gracias a ellos muchas hermandades siguen avanzando.

-También hablaba Luque de la necesidad de dar ejemplo para que la sociedad no viera en las cofradías a colectivos que sólo se dedican a sacar imágenes a la calle

-Es que la labor catequética de las hermandades es el origen de las mismas, pero claro, dentro de lo que es el ADN de las hermandades está también la acción social. Muchas veces las hermandades no publicitamos, no damos a conocer la inmensa obra social que se realiza dentro de ellas. En ese sentido entiendo que iban esas palabras, hagamos pública toda esa inmensa labor que realizan las hermandades no en Semana Santa sino a lo largo de todo el año, puesto que trabajamos todo el año.

-Pues hablemos del trabajo que les queda más inmediato por resolver, ¿qué retos más urgentes se han marcado?

-Queremos terminar la reforma de nuestros estatutos, queremos tener para antes de que acabe el año, por lo menos, el primer proyecto de nuevos estatutos y de nuevo reglamento; y el año próximo celebramos el 75 aniversario de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba y queremos programar una serie de actos que vayan acordes con esa efemérides. Ahora mismo el problema más evidente de aquí a 20 y tantos días es terminar de montar la carrera oficial y disfrutar de nuestra Semana Santa.

-Hemos hablado de temas que son actualidad este año, pero me gustaría preguntarle por un tema que es actualidad cada nueva Semana Santa, me refiero a que una de las Semanas de Pasión más importante de España, como es la cordobesa, no tiene Madrugá, y la gente se sigue preguntando el porqué de no tenerla.

-Bueno, que haya Madrugá dependerá de que haya hermandades que quieran procesionar de madrugada, ten en cuenta que la Madrugá tiene un problema y es que al menos en los primeros años iba a suponer por un lado un aumento de costes. Una banda de música, por ejemplo, te cobra más por venir de madrugada que en la tarde de un Lunes, Martes o Miércoles Santo, y también en los primeros años supondría un coste en número de hermanos, en número de nazarenos. Entonces, para poder afrontar eso haría falta un aliciente económico, por lo que sería importante que alguien patrocinara a la hermandad que procesionara en la Madrugá, un patrocinio bien a nivel institucional o bien a nivel privado. Está claro, el problema de la Madrugá es que supone un coste importante tanto económico como humano.

-Hay 37 hermandades de pasión en la Semana Santa cordobesa y muchas prohermandades esperando incorporarse a ella, ¿hay sitio para todas ellas?

-Si, totalmente, lo que ocurre es que lo que queremos es que cuando una de estas nuevas hermandades se incorpore a la Semana Santa lo haga para sumar. Queremos que, y eso queremos recogerlo en los nuevos estatutos y en el nuevo reglamento, se garantice que esas nuevas hermandades vengan a incorporarse con unos criterios estéticos, tanto de hábitos como de pasos procesionales y, por supuesto, y esto es muy importante, con un determinado número de hermanos.

-¿Ahora cual es ese número de hermanos?

-La media aproximada de las hermandades está en torno a los 300 nazarenos, insisto, queremos que las hermandades que se incorporen lo hagan con un cortejo digno.

-¿Estas incorporaciones podrían suponer que haya Madrugá?

-Podría suponerlo si alguna de estas hermandades el día en el que se incorporen deciden hacerlo en la Madrugá. Si fuera así, no habría ningún problema.

-La Madrugá y las incorporaciones supondrían más procesiones en el Casco Histórico, más follón para algunos vecinos, ¿cree que algún día acabará ese debate?

-Bueno, no sabemos cómo va a evolucionar la ciudad. Mientras que haya grupos de una tendencia política que estén en contra de toda manifestación religiosa, pues probablemente esto siga existiendo. Quizás algún día Córdoba se dé cuenta de todo lo que las hermandades le dan a la ciudad y también sería bueno que la ciudad le correspondiera a las hermandades y nos permitieran trabajar tranquilamente sin toda esta presión mediática motivada por intereses políticos que existen en la actualidad.

-¿Y qué le aportan las hermandades a la ciudad?

-Por ejemplo, está claro que mejoramos la oferta turística de Córdoba. Nuestra Semana Santa es un marco único para el turismo, es la única en el mundo cuyos pasos transcurren por el interior de la única Mezquita-Catedral que hay en el planeta. Es una carrera oficial que transcurre íntegramente por calles que están declaradas por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, es una Semana Santa única.

-Habla como si la ciudad no lo apreciara.

-Sí, da la sensación de que muchas veces la ciudad no avanza porque los cordobeses no creemos muchas veces en ella y creo que este proyecto, que fuera de Córdoba tiene una repercusión impresionante, no está siendo lo suficientemente valorado dentro de la propia ciudad. Córdoba es la ciudad de los proyectos eternamente inacabados, de las maquetas que no llegan luego a ser reales, de los proyectos metidos en un cajón; y en este caso las hermandades hemos sido capaces de poner en marcha un proyecto serio, un proyecto importante y, pese a ello, mire todo lo que se ha formado.

-¿Y un proyecto en el que se garantiza esa seguridad ciudadana que se cuestiona?

-Totalmente. Tuvimos el año pasado la Semana Santa más segura de Andalucía, una Semana Santa cuya seguridad se está copiando en otras ciudades, como es el caso de Sevilla. Por lo que creo que el tema de la seguridad, que además este año tratamos de mejorar, por ejemplo, cortando los últimos 50 metros, está perfectamente garantizado pese a lo que digan algunos.