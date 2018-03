La carrera oficial y el Puente Romano serán de acceso libre para peatones

El Ayuntamiento ya tiene listo el plan de seguridad y tráfico para la Semana Santa de este año, un documento que se pondrá en común el próximo lunes con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad pero que ya tiene algunas claves dirigidas a mejorar la movilidad y evitar algunas de las incidencias que se produjeron el año pasado. Entre esas novedades, el teniente de alcalde de Seguridad, Emilio Aumente, destacó el libre acceso que habrá tanto por el Puente Romano como por la carrera oficial. En este último caso, eso sí, sólo se podrá pasar para llegar a otro punto y no estará permitido permanecer parados a lo largo del recorrido oficial. Para ello se van a instalar unas pantallas que impedirán la vista de los peatones para que ejerzan de efecto disuasorio para que no se obstaculice el paso porque se quiera ver el cortejo o tomar fotografías. Estas dos cuestiones, precisamente, responden a las principales quejas que hubo el año pasado por parte de los vecinos. Los residentes criticaron que no tuvieran acceso al barrio y también se habló de "privatización" de la carrera oficial porque sólo se podía entrar si se tenía pagado el sitio. También hubo quejas por el cierre del Puente Romano durante el paso de las procesiones, una medida que se adoptó por seguridad pero que fue bastante criticada. Con todo, Aumente hizo un llamamiento para buscar itinerarios alternativos para acceder al entorno de la Mezquita, como es el caso del puente de Miraflores o, incluso, el de San Rafael.

Mejorar la movilidad es uno de los objetivos de este plan de seguridad, en el que también se contempla que la zona de aparcamientos habilitada para las personas que vienen de fuera sea El Arenal. Los vecinos del Campo de la Verdad y el entorno de La Calahorra se han quejado de las inconveniencias el incremento de tráfico en el barrio durante la Semana Santa. "En El Arenal no habrá problemas de aparcamiento", dijo Aumente, quien añadió que en este tipo de celebraciones hay que dejar atrás la costumbre de "querer dejar el coche a diez metros". El dispositivo que ha proyectado el área de Seguridad para Semana Santa prioriza los itinerarios peatonales también para acceder al Patio de los Naranjos. Este enclave de la Mezquita-Catedral, de entrada libre, estuvo el año pasado prácticamente vacío porque las personas no llegaban a acceder precisamente por el corte de paso en la carrera oficial. "Vamos a repartir planos para mostrar que existen otras vías para llegar y que haya más gente que pueda disfrutar de la Semana Santa en ese espacio", dijo Aumente. Con ese objetivo se tomó también la medida ya anunciada de acortar la carrera oficial hasta la mitad de Magistral González Francés.

Aumente apuesta por El Arenal como zona de aparcamiento durante la Pasión

La totalidad de los 390 agentes de la Policía Local estarán disponibles durante la Semana Santa, que se repartirán en dos turnos, uno del Domingo de Ramos al Miércoles Santo y otro del Jueves Santo al Domingo de Resurrección. Los efectivos no sólo se centrarán en los aledaños de la carrera oficial, sino en todos los puntos en los que se produce concentración de personas, como en las salidas de los cortejos o en algunos pasos emblemáticos.

En cuanto al dispositivo médico, Aumente explicó que va a ser "exactamente igual que el año pasado, con tres ambulancias de soporte vital básico, una ambulancia de soporte vital avanzado, un vehículo eléctrico de rescate, un vehículo de intervención rápida medicalizada, tres carpas sanitarias, un centro de coordinación, un equipo de socorristas y un equipo ciclista".

El teniente de alcalde de Seguridad, reconoció que puede que haya fallos pero se mostró convencido en que se está trabajando para que la Semana Santa se desarrolle sin incidencias.