El cariño como eterno reconocimiento

El cariño es una moneda de una sola cara, sin doblez, que se guarda en el corazón, no en el bolsillo, y pese a que haya veces que parezca caer en desuso, siempre aparece para pagar a los que de verdad se lo merecen. Es un pago humano, porque el afecto y la amistad no tienen precio en un mundo en el que (casi) todo está en venta. Y cuando se muestra de manera multitudinaria, algo unánime debe rodear al beneficiario de tal cobro. Es el caso de Rafael Campanero Guzmán, polifacético dirigente nacido en Almodóvar pero cordobés de pura cepa que camino de cumplir 91 años recibió ayer el mejor de los reconocimientos: el de su gente. Desde familiares a compañeros de fatigas, ya sea de la política, la empresa o el fútbol; desde coétaneos a jóvenes cautivados por su forma de entender la vida. Todos quisieron estar a su lado en un día inolvidable, una noche cargada de emociones desde el principio hasta el final, y que a buen seguro hoy, pasada la noche, sigue perenne en el recuerdo de Don Rafael.

En un escenario de lujo como el Real Círculo de la Amistad, bajo una organización pulcra liderada por el Real Centro Filarmónico de Córdoba Eduardo Lucena, las muestras de lealtad y respeto hacia el homenajeado se fueron repitiendo desde el inicio de un acto que comenzó con la actuación del propio coro de la asociación. Luego, durante el aperitivo, fue el momento de los saludos, los besos de cariño y los abrazos. Añejos como los de Cruz Carrascosa o Vicente del Bosque, de fraternidad como los de Emilio Vega o Iñaki López Murga, de feliz recuerdo como los de Javi Moreno o Pierini. Pero no sólo hubo gente de fútbol, que también, pues como presidente de honor del Córdoba la institución estuvo representada por su máximo dirigente, Alejandro González. Con Rafael Campanero, en su gran día, también quisieron estar el Presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, o la consejera Rosa Aguilar, que hicieron un hueco en su agenda antes de regresar a Sevilla, o el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, y la primera edil de Almodóvar, Mari Sierra Luque, junto a los dirigentes más representativos de diferentes instituciones. Al acto también asistió José Romero, máximo accionista de Prasa

Sin embargo, el momento de los nudos en la garganta, de las emociones a flor de piel, se hizo esperar y no llegó hasta ya cerca de la medianoche. Tras la cena llegaron los obsequios, no pocos como cabía esperar dado el recorrido de Rafael Campanero, con la firma de los consistorios, de los veteranos, de las peñas, del Córdoba, del Recreativo... y de su familia, en manos de sus bisnietos. También hubo un vídeo con mensajes de algunos de los que a buen seguro hubieran querido estar presentes y por uno u otro motivo no pudieron acompañar al dirigente en su merecido tributo: Onega, Villa, Guzmán, Javi Flores o Paco Jémez. Un puñado más de recuerdos, un mordisco más al corazón para derramar cariño a espuertas, para hoy y para siempre. Un reconocimiento eterno a la figura de Don Rafael, un cordobés y cordobesista que ya acumula 90 años de amor a Córdoba. Y los que quedan.