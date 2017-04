El canto a la Señora de Córdoba

La devoción que Córdoba siente por su Señora, la Virgen de los Dolores, llega a ser infinita. Son miles los devotos que en menos de una semana pasarán por la iglesia de San Jacinto -el próximo Viernes de Dolores- para simplemente contemplar su belleza, rezar o dar gracias. Una tradición que año a año, lejos de perderse, sigue llenando la plaza de Capuchinos de cientos de cordobeses. Pero antes de que llegue el Viernes de Dolores, una jornada que casi finiquita la Cuaresma, la hermandad servita de San Jacinto organiza el septenario en honor a su titular mariana.

Un septenario que comenzó ayer -y que se celebrará todos los días a partir de las 20:00 en San Jacinto-, y tras el que tuvo lugar la IX Exaltación a Nuestra Señora de los Dolores. En este ocasión, el encargado de ofrecer el pregón a la Virgen de los Dolores fue el sacerdote Pedro Castelo Luna, párroco de Nuestra Señora del Carmen, Santa María del Soterraño y Santísimo Cristo de la Salud de Aguilar de la Frontera. Castelo Luna es fiel devoto de la Virgen de los Dolores, fue vicario de la parroquia de San Miguel de la capital cordobesa y ha colaborado con la hermandad servita.

Para el joven sacerdote, nacido hace 28 años en Villanueva del Duque y ordenado como tal el diciembre de 2013, ha sido una "responsabilidad" hacerse cargo de este pregón y reconoce que cuando recibió la solicitud de la hermandad "no podía decir que no". Y lo que ofreció Castelo ayer al auditorio que se dio cita en San Jacinto fue un "canto a Córdoba como la ciudad de la Virgen de los Dolores", tal y como dijo. Para ello, el sacerdote aplicó "los dolores de la Virgen a los sufrimientos actuales, como la muerte o la enfermedad". En definitiva, todo fue "una oración, una plegaria" a la conocida como Señora de Córdoba. Castelo también hizo referencia a que la Virgen de los Dolores es "un icono fundamental de Córdoba, como San Rafael" y reconoció que resulta difícil y "complicado explicar las razones" de esta devoción mariana. No obstante, anotó que se puede deber a "los dolores que se sienten", pero también a "las gracias que concede".