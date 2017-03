Una campaña promociona los mercados ecológicos en el Botánico

La delegada Medio Ambiente del Ayuntamiento, Amparo Pernichi, presentó ayer las jornadas de Mercados Ecológicos que se van a celebrar en el Real Jardín Botánico a partir del próximo domingo. Pernichi destacó que se trata de una campaña con la que se pretende concienciar a la sociedad de la importancia de los productos ecológicos y para que la alimentación "sea más sana y justa". Con esta iniciativa, además, desde el Ayuntamiento se quiere desterrar la idea de que los productos ecológicos son más caros.

No obstante, los que acudan el próximo domingo al Real Jardín Botánico para visitar o hacer compras en este mercado, tendrán que comprar la entrada del recinto, que es de tres euros por adulto. Una medida establecida, según la edil, porque de lo contrario "sería caótico no cobrarla". Pernichi aseguró que "no es tanto que la gente se lleve la cesta con productos a su casa, sino que se conozca este tipo de alimentación" y que, al mismo tiempo, conozcan el Jardín Botánico.

Para llevar a cabo este programa, el Ayuntamiento cuenta con el apoyo de la asociación de productores locales La Balanza, un colectivo que lleva a cabo varios proyectos como La Biznaguera, Enclave de Oliva, Hermisenda Huerta Natural, Pura Vida, Raíces. Una de sus integrantes, Elena Saracho, explicó que el objetivo de este colectivo es "activar los mercados locales, a pie de calle, como un punto de encuentro entre los productores y los consumidores para que la gente conozca nuestros productos.

Junto a la cita del próximo domingo, el Real Jardín Botánico acogerá otro mercado ecológico el 23 de abril, el 7 de mayo y el 4 de junio. El horario de apertura será de 10:00 a 15:00 cada jornada.