El calor hace estragos en Aucorsa

"El coche no refrigera, ha dejado de funcionar". Esa fue una de las frases más escuchadas el pasado jueves en el sistema de radio de la empresa municipal de autobuses Aucorsa. La razón, la rotura del aire acondicionado y la correspondiente molestia para muchos usuarios, desconocedores entonces de que no se trataba de un problema puntual del vehículo al que habían accedido. "De acuerdo, intentamos sustituirlo cuanto antes. Llevamos hoy no sé cuántos", responden desde la central de la sociedad municipal de transportes. Y es que, casualidad o no, el jueves fue un día "negro" para Aucorsa, hasta el punto de que 15 vehículos de la flota se vieron afectados por la misma avería: la rotura del sistema de refrigeración. Así, con el calor reinante, los viajeros pasaron lo suyo en demasiadas ocasiones. "Esto no hay quién lo aguante", relataba una señora en la línea 8 a la altura de la avenida Medina Azahara mientras se abanicaba y el resto de pasajeros asentía con la cabeza. "Me voy a tener que bajar en la siguiente parada y coger otro autobús", sentenció.

Desde la empresa, el gerente de Aucorsa, Juan Antonio Cebrián, reconoció a el Día que, efectivamente, la del jueves fue una jornada anormal en el servicio y ratificó que fueron 15 los autobuses que sufrieron el mismo contratiempo. "Cuando llega el calor es normal que surjan este tipo de problemas, con manguitos que se rompen y roturas relacionadas con la climatización, una situación que este año parece que se ha adelantado, puesto que llevamos unos días de mucha calor", comentó el responsable de la entidad municipal. Añadió que "siempre que se puede, se sustituye el coche afectado por otro, pero claro, en esa tarea se tarda un tiempo", que es precisamente el que sufren los usuarios. No obstante, Cebrián precisó que este tipo de averías no se dan en todos los autobuses, sino en aquellos que todavía están en activo y que son más antiguos. Así, especificó que "la serie 200 de Mercedes y los de la serie 400 de Renault, que son los que vinieron de Madrid, son los que más se han visto afectados por esta incidencia", que el gerente consideró como habitual cuando llega el calor, pero no que ocurran tantas incidencias en el mismo día. También apuntó que "de los 15, ya hemos reparado ocho", mientras que los siete restantes están todavía en los talleres

No obstante, Cebrián dio cuenta de otro detalle que seguramente no pasará inadvertido para muchos, como es el hecho de que "el técnico especialista de la empresa que se dedica a este tipo de reparaciones lleva ya dos meses de baja y los dos trabajadores que tiene como colaboradores no dan abasto". "Por desgracia, esa es la situación", indicó.

Más allá de las explicaciones, lo que quedó claro -sobre todo a los usuarios- es que el calor no es un buen compañero de viaje.