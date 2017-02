A la búsqueda de la excelencia comercial

Los comerciantes del Centro de la ciudad se empiezan a preparar ya para las esperadas consecuencias de la promesa municipal de que los autobuses repletos de turistas no sólo se acabarán quedando, como ocurre hasta ahora, en el entorno de la Mezquita-Catedral, sino que se ejercerá una labor de desvío para que alguno que otro suba hasta quedar aparcado en una zona cercana a esa gran manzana comercial que conforman las calles de la Shopping Night -Gondomar, Cruz Conde, el Bulevar del Gran Capitán...-. Con ese esperado incremento de turistas a la vuelta de la esquina -y aunque no lo hubiera también, por eso de ofrecer el mejor servicio de calidad posible-, los comerciantes que lo deseen van a empezar a recibir clases de inglés impartidas por el Instituto Alcántara. De hecho, aunque no subieran los autobuses son cientos los turistas foráneos que cada día circulan por estos establecimientos comerciales. "Tras un estudio minucioso de los intereses y necesidades del sector, realizado a través de una plataforma informática diseñada expresamente para este fin y a petición de los propios comerciantes hemos preparado el curso Inglés para el pequeño comercio y el turismo", sentencia la directora del Instituto Alcántara, Pilar Alcántara. "En este curso, profesorado especializado, nativo y bilingüe, dotará los comerciantes de las herramientas necesarias con las que poder solventar situaciones cotidianas de intercambio con un público de diferentes nacionalidades", añade.

Esta iniciativa llega después de que el pasado mes de julio Centro Córdoba pidiera al Instituto Alcántara "un plan de formación con el que contribuir a la transformación digital y al crecimiento económico de esta asociación , del que el Grupo Alcántara es parte integrante", detalla el presidente de Centro Córdoba, Manuel Blasco. Como su propio nombre indica, este plan formativo recoge también el interés del sector por mejorar su servicio, incrementar la calidad del mismo, ser más competitivos y satisfacer con éxito los nuevos hábitos de consumo y las expectativas que demandan los clientes hoy ofreciendo posibilidades en el ámbito on line. "Por ello, la oferta formativa de 2017 también incluye cursos dirigidos a la creación de tiendas on-line, marketing y redes sociales, los aspectos legales de marketing digital, la seguridad informática en el comercio, la atención al cliente eficaz y cómo vender más en un negocio", detalla Pilar Alcántara.

El Instituto ofrece a Centro Córdoba asesoramiento gratuito a empleados menores de 30 años que tengan un contrato de formación y aprendizaje, "que puede suponer una bonificación de hasta un 100% de las cotizaciones de la Seguridad Social", puntualiza.