El visto bueno a Rabanales Plaza se retrasará al menos hasta seis meses

Seis meses o un año. Estos son los plazos temporales que se manejan desde la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) para poder aprobar de manera definitiva la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permite el uso comercial en el parque tecnológico Rabanales 21 y, por tanto, la ubicación de la gran superficie Rabanales Plaza. Así se puso de manifiesto ayer durante una reunión en la que participaron técnicos de la Gerencia, el gerente del parque científico y un asesor jurídico que representaba al promotor que quiera implantar el centro comercial. Los técnicos municipales pusieron encima de la mesa los dos itinerarios posibles a seguir tras el informe de la Junta de Andalucía en el que realiza algunas consideraciones. El menos optimista obligaría a remontarse mucho atrás y empezar prácticamente de nuevo la modificación, lo que retrasaría el visto bueno un año. El más favorable implicaría continuar con los trámites con algunas modificaciones y supondría unos seis meses de trabajo.

¿De qué depende que se opte por una opción u otra? Pues, básicamente, de la Junta de Andalucía, que tiene que responder a algunas cuestiones que se han planteado desde la Gerencia. Así, según las fuentes consultadas, en estos momentos hay dos asuntos que supondrían un escollo para la continuación de la tramitación del expediente. El primero tiene que ver con si el asunto que se está tratando es competencia municipal o se tiene que aprobar desde Sevilla. La Gerencia, que defiende que es su competencia, ha realizado una consulta expresa a la administración autonómica para que responda a esta cuestión. El otro asunto se refiere al estudio de impacto ambiental que ahora se exige. Urbanismo considera que no es necesario pero, otra vez, la última palabra la tiene la Junta de Andalucía. "Creemos que puede haber entendimiento y buscar un encaje sencillo", apuntaron desde la Gerencia en relación a la actitud de la administración autonómica. Es más, en la reunión de ayer se puso de manifiesto que el informe de la Junta es "muy llamativo" y entraña algunas interpretaciones de la normativa que no tienen por qué compartirse. El informe, como ya se ha dicho en más de una ocasión, es perceptivo pero no vinculante, aunque desde la Gerencia "no contemplamos seguir adelante con la tramitación" sin contar con la complicidad de la Junta ya que "no nos daría seguridad". El problema, además, sería mucho mayor si se empieza a recurrir una vez concluido el proceso. La postura del Ayuntamiento, según apuntaron las mismas fuentes, es seguir adelante con el proyecto ya que lo consideran positivo toda vez que se reserva el 15% de la superficie para I+D+i.

El plazo de seis meses supone que el visto bueno no llegaría antes de agosto, en el mejor de los casos, un horizonte temporal que excede al límite que tenía el parque tecnológico para encauzar su deuda y que expira el próximo mes de junio. La situación económica de la sociedad es muy delicada y depende en gran medida de la culminación de la venta de esta parcela. La operación se cerró en su día por dos millones de euros, de los que el promotor aportó 600.000 euros y el resto cuando obtuviera el permiso definitivo para construir. La venta es vital también para incluirla en el plan de viabilidad que la Junta exige al parque tecnológico. Desde Rabanales 21 aseguraron ayer que "la reunión ha sido totalmente cordial y fructífera. Nos han trasladado la absoluta predisposición del Ayuntamiento para sacar adelante este proyecto".

En el encuentro, apuntaron las mismas fuentes del parque, "se puso de manifiesto la total colaboración de la Gerencia de Urbanismo y del Ayuntamiento de Córdoba con Rabanales 21 para trabajar de forma conjunta para dar solución a este problema y seguir adelante con el proyecto". "Estamos pendientes -continuaron- de algunas consultas que hay que trasladar a Ordenación del Territorio para conocer sobre todo los plazos que se van a marcar en el proceso", concluyeron.