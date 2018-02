La buena cocina se puede disfrutar a un buen precio

Aunque muchas veces suene a tópico manido, comer bien no siempre es sinónimo de tener que rascarse el bolsillo en exceso, y más si uno quiere disfrutar de la cocina tradicional de un lugar, para lo que siempre es recomendable huir de las zonas más punteras para el turismo y dejarse llevar por los bares más clásicos del lugar. Córdoba no es una excepción a esa regla y, además, cuenta con una ventaja para el que quiera mirar por su bolsillo, pues se trata de una ciudad en la que la calidad-precio, por lo general, siempre es muy ajustada. Un ejemplo muy claro de que comer bastante bien puede salir económico es el bar La Estrella, situado en el número 8 de la Calle Pintor Matisse, que ofrece una variada carta de cocina casera en la que priman las tradicionales recetas cordobesas.

Andrés Ramos es la cabeza visible de este negocio, que es su aventura personal en el mundo de la hostelería, sector en el que ya acumuló experiencia durante su trayectoria profesional, tanto como trabajador por cuenta ajena como en negocios propios. Andrés, por lo tanto, conoce de primera mano lo que un bar de barrio puede ofrecer a sus clientes y en La Estrella maneja la máxima de ofrecer la mayor calidad posible a un precio que prácticamente cualquier bolsillo se puede permitir. ¿Cómo se consigue eso? "Yo no me quiero hacer rico", bromea Andrés, quien reconoce acto seguido que "es complicado a la hora de hacer la compra porque tienes que controlar el gasto pero siempre pensando en tener productos de buena calidad, porque un bar de barrio vive de su clientela habitual y a ellos no les puedes fallar".

La Estrella dispone de un menú con recetas clásicas cordobesas al precio de seis euros

La carta del bar La Estrella podría ser perfectamente un ejemplo de la clásica cocina cordobesa. Recetas elaboradas de manera casera y con sabor, a un precio reseñable. Y es que, por sólo seis euros, Andrés ofrece en su bar un menú diario con dos platos, pan, bebida y postre. Mayor ajuste en calidad-precio parece imposible. Por supuesto, los flamenquines, el salmorejo, la carrillada en salsa o las carnes no faltan en su carta y son las especialidades que más éxito tienen entre su clientela.

Abierto todos los días de la semana, excepto los domingos por la tarde, La Estrella ofrece también buenos desayunos desde primera hora de la mañana, también en consonancia con la línea marcada por su propietario de ajustar los precios al máximo, algo que redunda en el bolsillo del cliente. Además, en los fines de semana, los mediodías quedan amenizados con los peroles de migas o arroz que Andrés prepara en su local y con los que obsequia cada consumición de su clientela.

Del buen trato y la sabrosa cocina que ofrece La Estrella se puede disfrutar tanto en su cómodo salón interior como en la terraza climatizada de la que Andrés Ramos dispone y que los fines de semana cobra especial vida. Y es que cuando uno busca calidad a buen precio, puede toparse con negocios como La Estrella, que ofrecen hacen de esa relación el mayor fuerte para satisfacer al cliente.