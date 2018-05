El botellón seguirá al menos este año en su lugar habitual

El botellón de Feria o fiesta juvenil, como le llama la alcaldesa, continuará celebrándose este año en el Balcón del Guadalquivir, a pesar de la recomendación de traslado que le hizo el pasado miércoles la Conferencia Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) al Ayuntamiento. La CHG alertó con su comunicación al Consistorio del riesgo medioambiental que supone la celebración del botellón en el entorno del río. "A estas alturas, cambiar de lugar la fiesta juvenil [que tiene lugar los miércoles de Feria] es imposible", dijo la alcaldesa, quien insistió en que la empresa municipal Sadeco "va a velar como siempre" por minimizar ese impacto medioambiental del botellón sobre la cuenca del Guadalquivir. También habló del asunto el edil de Seguridad Ciudadana, Emilio Aumente, quien puntualizó que "desde fuera parece simple movilizar a estas alturas a entre 10.000 y 12.000 personas desde un sitio donde se ha hecho siempre el botellón hacia otro, pero es algo muy complejo". "Esto no es echar un huevo a freír. Esto no es que en dos días se cogen a 10.000 o 12.000 personas y nos las llevamos al Estadio de Fútbol, como decía la Confederación", puntualizó, dejando claro que a él no le gusta el botellón. No obstante, es preferible regularlo y controlarlo, que es lo que defiende desde el Ayuntamiento, a cambiarlo de lugar de repente", puntualizó. Durante la presentación que ayer hizo el equipo de gobierno de la Feria en honor de Nuestra Señora de la Salud, Aumente habló asimismo de la seguridad de la cita. "Afortunadamente se ha cerrado el conflicto que había en Policía Local y la seguridad se refuerza con la productividad los días más conflictivos, sobre todo en turno de tarde y noche", dijo, mientras que sobre los bomberos insistió en que "no hay ningún problema con la atención en el servicio, pero sí habrá que regular de alguna forma algún conflicto que pueda haber y para ello se negocia". "Protección Civil también estará presente con unos ocho o diez miembros en los turnos de mayor acumulación de personas", dijo el también teniente de alcalde responsable de Presidencia.

En materia de seguridad la Feria dispondrá de unos 390 agentes de la Policía Local, 534 agentes de la Policía Nacional y 30 agentes de la Unidad Adscrita de Policía a la Junta, entre otros efectivos. Además, el 70% de las casetas tiene seguridad privada.

Durante los días en los que se desarrolla la cita -hasta la madrugada del domingo 27 de mayo- más de 6.000 controles de alcoholemia y drogas por la Guardia Civil de Tráfico y un importante número de controles por parte de la Policía Local, al tiempo que se tendrá especial atención el domingo 20 de mayo con el partido de fútbol entre el Córdoba y el Almería.