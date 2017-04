"No voy a dar la batalla por la presidencia porque no quiero perjudicar al PP"

El todavía presidente del PP de Córdoba, José Antonio Nieto, habló ayer por fin de "la absurda decisión" que, a su juicio, ha adoptado el partido al impedirle volver a presentarse a la reelección. El también secretario de Estado de Seguridad ha elegido sus tiempos, pero la verdad es que ya no le quedaba más remedio que dar la cara, ente otras cuestiones porque ayer mismo se celebró la junta directiva que puso fecha al congreso que dará el relevo a Nieto y que será el próximo 3 de junio. El exalcalde, en un encuentro informal, fue bastante claro y soltó algunas frases que demuestran que le ha dolido, y mucho, la decisión, sobre todo por las formas y que no se lo esperaba. No tuvo reparos en contar cómo se ha sentido y reconoció, entre otras cosas, que nadie del partido le pidió que no se presentara -más bien todo lo contrario- que en Córdoba se quedaron en shock cuando se filtró la noticia, que cree que Juanma Moreno estaba al tanto y que, aunque podría dar la batalla porque hoy por hoy no hay ningún documento que se lo impida, no va a ir contra el partido. "Yo no he visto ninguna resolución firmada por ningún órgano del partido que diga que no me puedo presentar". ¿Y por qué no lo hace? "Porque no quiero iniciar una batalla entre el PP de Córdoba con la dirección regional y nacional, porque eso implicaría que al final pierden las dos partes y no quiero dar la batalla para no perjudicar al PP. Si quisiera presentarme a este congreso nadie me lo impediría, pero no quiero que el partido sea el rehén de mi causa". Quizá la experiencia que da perder unas elecciones municipales cuando nadie lo esperaba ha ayudado en esta ocasión a Nieto a asumir que las cosas vienen como vienen.

El secretario de Estado fue claro desde el principio e insistió en lo "absurdo" de la decisión. "Nunca me han gustado este tipo de medidas, porque se está decidiendo desde Madrid o Sevilla lo que le conviene a Córdoba y eso no está bien. Lo que se está planteando con esta medida es que los militantes de Córdoba no puedan elegir a su presidente. Yo acato la decisión porque siempre he seguido la disciplina de partido, pero no me parece bien".

Le dije a Juanma que me parecía un error y pedí que se deje al partido de Córdoba decidir"En todos los partidos es mala la división interna, pero en el PP es dramática"

A nadie se le escapa que la sombra del presidente andaluz, Juanma Moreno, planea sobre esta decisión, que supone dejar fuera de juego al número uno del PP cordobés. ¿Cree que él está detrás de todo? "No lo sé, pero me extrañaría mucho, me parecería incluso hasta un síntoma de debilidad, que siendo el presidente del PP andaluz no estuviera al tanto. Seguramente lo sabría y apoyaría la decisión". Entonces, ¿se la han jugado? "Estoy intentando apoyarme en hechos objetivos y no dejarme llevar por subjetividades. La realidad es que hay una norma ambigua en su redacción, que en unos casos se aplica y en otros no".

Nieto no ha querido tratar con nadie este asunto, ni antes ni después, pero sí llamó a Juanma Moreno cuando se conoció la noticia de que no podía presentarse a la reelección. ¿Qué le dijo? "Le dije a Juanma que me parecía un error y pedí que se deje al partido de Córdoba decidir, de facto creo que se está haciendo así y creo que es lo que toca. Que el partido de Córdoba sea el que elija. Mi relación con Juanma nunca ha sido mala, más bien ha sido buena, pero ahora será más esporádica por los propios cargos del partido".

Con todo, la realidad es que el PP afronta un congreso antes del verano del que tiene que salir un nuevo presidente. El candidato oficialista es Adolfo Molina, actual secretario general. ¿Habrá más? "En este partido es muy fácil que haya dos candidaturas, pero no creo que ninguna otra [al margen de la oficiliasta] pase el primer corte. Estaría encantado de que fuese Adolfo Molina, pero creo que sería un error imponer a un sucesor. Voy a trabajar por que salga un candidato que concite unidad; si la división interna es mala en todos los partidos, en el PP es dramática". Y después del 3 de junio, ¿qué? "Seré un afiliado más, todas las etapas pasan".