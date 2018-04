La batalla en la que Mayo es el que gana

Dice Araceli de la Mata que "ahora la gente no sabe tirar los claveles" en la Batalla de las Flores. Dice esta cordobesa, que durante una década no faltaba a esta cita que abre mayo en Córdoba sobre la carroza de la Peña Al limón, que el clavel se ha de tirar "con curva y sin tallo". Es decir, que nada de tirar los claveles a la cara y con demasiada fuerza. Pero es que aún tiene más consejos esta señora, que ayer estaba sentada en uno de los palcos instalados en el Paseo de la Victoria, desde el que no se perdió detalle de la Batalla de las Flores. Hay también que cortar el tallo "del todo" y poner, todos los que se puedan, a poca distancia de la mano para luego tirar los claveles a cada carroza que pase. Y así lo hizo ella, junto a sus amigas, y lamentando que ninguno de sus cinco hijos haya heredado su pasión por el mundo de las peñas de Córdoba, mientras pasaban cada una de las 13 más que coloridas y trabajadas carrozas de este desfile de color y pasión cordobesa, y que reunió a miles de personas a ambos lados del Paseo de la Victoria a su paso.

Y claro, mientras unos tiraban los claveles, otros aprovechaban que volaban por el aire y llegaban, así, de repente a sus manos, y, más de uno, acabó con más de una docena de flores que llevar a casa de recuerdo y, de paso, decorar alguna que otra estancia. No en vano, y tal y como dijo el presidente de la Federación de Peñas, Alfonso Morales, ayer se repartieron unos 90.000 claveles. Morales destacó la importancia de esta cita, que este año muestra su apoyo a la candidatura de Medina Azahara para ser designada como Patrimonio de la Humanidad. "Vamos a ser la ciudad con más monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad", anotó.

El cortejo comenzó pasados unos instantes del mediodía y fueron dos jinetes y sus caballos de la Policía Local los encargados de abrirlo y llevarse los primeros aplausos del público. Tras ellos, una banda de música interpretó el Soy cordobés y, a continuación un elegante coche de caballos de Córdoba Ecuestre que anunciaba la llegada de las carrozas. Morales recordó que la primera de estas batallas se celebró en 1915 hasta la década de los 30 del pasado siglo. No obstante, fue a partir de 1988 cuando se recuperó esta cabalgata de manera ininterrumpida que, como dijo la edil de Promoción de la Ciudad, Carmen González, anuncia que "nuestro mes más festivo -por mayo- está ya aquí". "Es una fiesta que se hace con cariño", anotó.

A la batalla también acudieron numerosos representantes institucionales y del Ayuntamiento, como el primer teniente de alcalde, Pedro García, quienes -todos ellos- desde su palco no dudaron en tirar claveles al público y a los integrantes de las carrozas.