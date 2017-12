El barrio que sobrevivió a su nombre

Cañero tiene una plaza que sólo tiene Cañero. Cañero es pueblo y es barrio, un barrio, un pueblo. Cañero es Cañero y antes fue más cosas, entre ellas, según la historia, un militar golpista. En Cañero está Picasso, y Sancho Panza, y Quijote. También hay algunos beatos, un funcionario del Ayuntamiento que sí lo hizo bien y también está Cañero, la plaza. Ahora, una comisión quiere (y tiene y debe) cumplir con la Ley de Memoria Histórica y ha dicho: "Cañero ya no es Cañero", no con esas palabras, pero parecido. Lo que ocurre es que Cañero nunca va a dejar de ser Cañero. Por mucha placa que quiten. Y así de claro lo tienen los vecinos, los vecinos de Cañero. Encarna y Encarnita, por ejemplo, no entienden por qué su barrio tiene que dejar de ser Cañero. Aunque bueno, ellas lo van a seguir llamando Cañero, como toda la vida, la misma vida que llevan viviendo en una esquina de la plaza, de la plaza de Cañero. "La historia es historia, más blanca o más negra, pero historia y ahora la quieren cortar", añade Encarnita que además sentencia: "Esto es Cañero".

Cerca de Encarnita y Encarna viven Antonia y Domingo, matrimonio de Cañero de los de toda la vida (ella más que él porque nació en el 50 y en el 52 ya corría por la entonces periferia de Levante y él se mudó cuando se casaron). "Cañero siempre será Cañero. Bueno, no sé. Que los vecinos hagan lo que quieran". Palabra de Domingo, que habla mientras barre la entrada de su casa. Antonia echa la vista atrás y le cuesta más decidirse: "Cuando yo me vine aquí las casas eran de paja y el suelo de barro, un día salí del colegio y estaba todo inundado", rememora esta vecina que entiende que ese recuerdo siempre se corresponderá con su barrio, con ninguno más. Por la conversación se cruza Alfonso, con las cosas mucho más claras: "Sabemos lo que hizo, pero hizo también cosas buenas", habla de Cañero, el militar franquista, no el barrio, "lo hizo todo" y señala a su alrededor.

Antonio Cañero era rejoneador, conocidísimo incluso fuera de España. También fue militar, del bando franquista, y en los inicios de la Guerra Civil dirigió la Columna de Cañero o del Amanecer (salían por la noche y volvían por la mañana tras perseguir a los contrarios a su bando). Pasaron los años y empezó a imperar la personalidad de Cañero taurino, un Cañero político que llegó a concejal y un Cañero que donaría a la asociación Sagrada Familia (de Fray Albino) 50.000 metros cuadrados para levantar viviendas sociales que, constituidas en barrio, formarían Cañero, sin columna militar, sin nada que ver con los toros, sólo Cañero. De esto hablan algunos documentos, sin embargo para la Asociación Campera y del Rejoneo Antonio Cañero no está tan claro. Su presidente, Enrique San Miguel, al que la parece "absurdo" querer cambiar el nombre, dice que la citada columna "duró cuatro o cinco días" porque no cumplía con los requisitos que se le marcaron y añade que Cañero "no hizo nada relevante" en la guerra porque no aparece en las actas ningún reconocimiento. "Sí, estuvo en el alzamiento, pero como la mayoría de nuestros padres o abuelos estuvieron en un bando o en otro", sentencia.

Y al final, ¿qué pasó con el barrio? Que se hizo símbolo. Que sin querer o queriendo fue germen del movimiento vecinal en plena dictadura y que cuando dijeron que ésta se había acabado votó en masa al Partido Comunista. Esto convierte a Cañero en el caso más complicado de todos los incluidos en el cambio de callejero porque son pocos los que ahora asocian el nombre con el hombre que se lo dio.

Es más, muchos aún desconocen por qué el barrio se llama así. Así lo reconoce Pepi, que sale con un grupo de amigas cargadas de bolsas de deporte de un local que hay al lado de la asociación Cañero Nuevo, en la misma plaza. "La gente joven no sabemos ni quién era, yo me he enterado hoy. Otras calles y otros sitios sí tienen nombre delante del apellido, nunca he sabido que Cañero también tenía nombre", en referencia, por ejemplo, a la calle Cruz Conde (José).