Las barreras a romper del autismo

"Aparecen señales de alerta, como que el niño no fije la mirada o no señale". Es lo que relata Miguel Ángel López, presidente de la Asociación Autismo Córdoba, para explicar cómo surgen los trastornos de espectro autista, que "no son una enfermedad, sino trastornos que acompañan toda la vida". López hace estas declaraciones desde la mesa informativa instalada ayer en el bulevar del Gran Capitán con motivo de la celebración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo y que llevó a diversas entidades públicas a iluminar sus sedes en color azul, como el Palacio de Viana, el Palacio de la Merced o el Templo Romano, mientras que los autobuses de Aucorsa incorporaron luminosos con lemas relativos a esta especial jornada.

En Córdoba, según anota López, hay alrededor de 8.000 personas diagnosticadas con autismo, un dictamen que llega cuando el niño "tiene entre 18 y 24 meses". A continuación, el pediatra deriva el caso a Salud Mental o a la Unidad de Atención Infantil Temprana. Es allí, señala el presidente de la asociación, donde el pequeño empieza a recibir atención temprana, aunque el sistema público "sólo cubre un 40% de las necesidades". Por ello, alza la voz y destaca la necesidad de que se amplíe este servicio, ya que el coste que han de abonar las familias para que sus hijos tengan la atención global asciende a los 400 euros mensuales. Pero ésta no es la única reivindicación que hace, ya que también alude a la necesidad de "romper las barreras sobre el autismo que existen en la sociedad". A su juicio, hay quienes "no creen en las capacidades de estas personas y que no pueden trabajar", cuando sí pueden hacerlo.

La celebración de esta jornada también llegó a varios centros educativos como el Eduardo Lucena, que cuenta con un aula específica del total de 16 que hay en la provincia este curso y en el que están escolarizados cuatro alumnos diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista, con los que se trabaja diariamente para potenciar su aprendizaje y desarrollo. El delegado de Educación, Antonio José López, visitó el centro y señaló que en la provincia de Córdoba hay censados este curso en torno a 60 niños con TEA, los cuales, "con los apoyos y ayudas necesarios, pueden alcanzar elevados niveles de logro en los aprendizajes escolares, en su capacidad de desenvolvimiento autónomo, así como una adecuada inserción social y laboral". La Fundación Cajasur, por su parte inaugura hoy la exposición #Deigualaigual, una iniciativa del fotógrafo Antonio Guerra, con la colaboración de esta asociación y de la Fundación Cajasur.