Un baño de 'selfies' en la Mezquita

Esta vez no hubo madrugón para realizar una de las caminatas a las que acostumbra el presidente del Gobierno y los líderes locales del PP respiraron tranquilos al no tener que improvisar ropa de deporte para acompañar a Mariano Rajoy en su rutina. El presidente llegó ayer por la mañana pero eso no impidió que aprovechara su visita a Córdoba para darse un paseo por la Judería y, de paso, un baño de masas y selfis entre cordobeses y turistas, que no esperaban semejante aparición.

El turismo asiático, cargado de móviles y cámaras de última generación, no falla a la cita con la belleza de la Mezquita-Catedral y el Patio de los Naranjos, como pudo comprobar Rajoy, que tras la clausura de la convención sectorial de su partido sobre la prisión permanente revisable se dio un paseo por el centro histórico, uno de los tres títulos de Patrimonio de la Humanidad de la ciudad, junto a los patios y la Mezquita-Catedral, y donde el citado patio fue una agradable carrera de obstáculos para el presidente.

Acompañado, entre otros, por el líder andaluz del PP, Juanma Moreno, y el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, el presidente llegó hacia las 13:20 al muro sur de la Mezquita, y, tras pasear junto al Palacio Episcopal y el cerrado Palacio de Congresos, atravesó el templo por su famoso patio. Un patio en el que ayer, con una temperatura fría, se veían los habituales turistas de temporada baja, grupos de estudiantes y de turistas extranjeros, con predominio de los asiáticos, y otros viajeros nacionales y extranjeros no agrupados.

Apenas puso Rajoy un pie en el Patio de los Naranjos empezaron las peticiones de fotos y selfies por parte de los turistas. Algunas, como una joven asiática, se puso a pegar botes de alegría una vez que consiguió su foto con el presidente del Gobierno, que en un momento estuvo rodeado por jóvenes y por un batallón de teléfonos esperando turno para su foto. También se escuchó algún grito en contra de Rajoy, como el de un hombre que le ha espetado un "Mariano, vete ya" al que hizo caso omiso y siguió su ronda de fotos con tranquilidad.

El presidente aprovechó también para vera la procesión de la Expiración, que celebra su Año Jubilar. Tras cruzar el Patio de los Naranjos, al otro lado le esperaba el secretario de Estado de Seguridad y exalcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, quien acompañó al presidente hasta la Taberna Doble de Cepa, donde entraron para tomar una tapa, ya lejos de los móviles y los selfies.